Аргентина відмовилася вступати до БРІКС.

Аргентину запросили долучитися до цього міждержавного об'єднання на серпневому саміті БРІКС у Йоганнесбурзі.

Аргентина вирішила не долучатися до групи країн БРІКС, до якої наразі входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, і яка позиціонує себе як противагу G7 і в цілому Заходу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву відомої аргентинської економістки Діани Мондіно, яка має очолити міністерство закордонних справ в новому аргентинському уряді.

«Ми не вступатимемо до групи БРІКС», – написала вона в соцмережі X у четвер, 30 листопада. Своєю заявою Мондіно відхилила запрошення БРІКС втупити до цього міждержавного об'єднання.

Після переконливої перемоги лібертаріанця Хав'єра Мілея на президентських виборах у листопаді в Аргентині плануються масштабні економічні реформи. Серед іншого Мілей заявив, що на противагу своєму попередникові не підтримує ідею долучення країни до групи БРІКС.

Інавґурація новообраного президента відбудеться 10 грудня. Тоді ж буде приведено до присяги й новий кабінет міністрів. Хав'єр Мілей ще раніше оголосив, що Діана Мондіно очолить в його уряді міністерство закордонних справ.

Аргентина була серед шести країн, які отримали на саміті БРІКС, що відбувся у серпні в Йоганнесбурзі, в Південно-Африканській Республіці, запрошення вступити до групи. БРІКС, яка прагне покласти край глобальному домінуванню західних країн, планувала з першого січня 2024 року розширити свій склад із 5 до 11 країн. Окрім Аргентини, до БРІКС запросили Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та ОАЕ.