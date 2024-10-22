Президент Сербії відмовився їхати до Росії  на саміт БРІКС.

Вучич визнав, що неможливо брати участь в саміті БРІКС, щоб це не було сприйнято як відхилення від курсу на євроінтеграцію.

Президент Сербії Александр Вучич повідомив російського диктатора Володимира Путіна, що не приїде до Росії на саміт БРІКС, який відбуватиметься в Казані 22-24 жовтня, але відрядить туди урядову делегацію. Про це повідомило сербське видання «Политика». Як уточнив Вучич, до складу делегації увійдуть віцепрем'єр Александар Вулін, міністр оборони Братислав Гашич, міністр економіки Адріана Месарович та куратор міжнародної економічної співпраці Ненад Попович.

Глава сербської держави пояснив, що на 22 і на 23 жовтня в нього заплановані інші важливі зустрічі. «Дональд Туск, прем’єрміністр Польщі, прийняв моє запрошення, і він приїде післязавтра, завтра у мене тристороння зустріч в Комарно з прем’єрами Словаччини й Угорщини – (Робертом) Фіцо і (Віктором) Орбаном. У середу Дональд Туск прибуває, але пізніше ввечері до нього приєднаються прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Я був дуже чесним з президентом Путіним», – розповів Вучич в інтерв’ю телерадіокомпанії RTS.

Вучич також розповів, що вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну поспілкувався з Путіним у телефонному форматі. «У нас відбулася хороша, відкрита, довга та змістовна розмова», – сказав політик. Приводом для розмови стало 80-річчя визволення Белграда від нацистів Червоною армією спільно з Народно-визвольною армією Югославії. Вучич подякував Путіну за те, що «Газпром» взимку забезпечить Сербію «достатньою кількістю газу». «За дуже вигідними цінами», – додав сербський президент.

На запитання, чи може Сербія брати участь в саміті БРІКС, щоб це не було сприйнято як відхилення від курсу на євроінтеграцію, Вучич відповів, що це неможливо.

