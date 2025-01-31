Трамп застеріг БРІКС щодо відмови від долара.

Він пригрозив країнам-членам стовідсотковим митом.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив країнам БРІКС 100-відсотковим митом, якщо вони відмовляться від американського долара як міжнародного платіжного засобу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост господаря Білого дому в його онлайн-платформі Truth Social. Трамп застеріг країни БРІКС, щоб вони собі навіть і не мріяли, що влада США «спостерігатиме склавши руки», поки «країни БРІКС намагатимуться відмовитися від долара»

 

«Ми вимагатимемо від цих, здавалося б, ворожих країн зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати жодну іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100-відсотковими митами. Нехай шукають іншого "простачка!" Немає жодних шансів, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна буде попрощатися з можливістю продавати свої товари на чудовому ринку США», – написав він увечері в четвер, 30 січня.

 

Протягом багатьох років тема створення якоїсь спільної валюти, яка нібито могла б стати альтернативою долару, нерідко порушувалася на самітах БРІКС. Зокрема диктатор Росії Путін неодноразово критикував домінування американської валюти та оголошував про намір створити в рамках БРІКС незалежну платіжну та розрахункову систему. Проте на даний момент учасники організації не досягли значного поступу в цьому напрямку.

 

31.01.2025

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