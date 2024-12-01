Трамп застеріг БРІКС від створення альтернативи долару.

Він пригрозив країнам – членам БРІКС запровадженням 100-відсоткового мита.

 

 

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп зажадав від БРІКС взяти на себе зобов’язання не створювати нової валюти, яка б замінила долар. В іншому разі він погрожує запровадити щодо країн – членів БРІКС 100-відсоткове мито. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост Трампа в його соціальній мережі Truth Social.

 

«Думка про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, поки ми стоїмо і спостерігаємо, марна. Ми вимагаємо від цих країн зобов’язання не створювати нової валюти БРІКС або підтримувати будь-яку іншу валюту, щоб замінити могутній долар США, інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з продажами в чудовій економіці США. Вони можуть піти знайти собі іншого “лоха” (sucker). Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США у міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, має помахати Америці ручкою», – написав Трамп у суботу, 30 листопада.

 

Говорячи про створення «валюти БРІКС», Трамп, ймовірно, має на увазі заяву президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви. У квітні 2023 року він виступив за створення в рамках БРІКС торгової валюти між країнами, що входять до цього об’єднання, за зразком європейського євро. Цю ідею не підтримали лідери інших країн БРІКС. При цьому у БРІКС радше прагнуть більше використовувати свої національні валюти замість долара.

 

Як зазначало агентство Bloomberg, Китай останніми роками активізував зусилля щодо стимулювання використання власної валюти у зовнішній торгівлі. Санкції за вторгнення до Україну різко обмежили можливості Росії використати долар США та євро. Внаслідок цього стрімко зросло використання юаня для розрахунків. Проте в глобальному масштабі юань, як і раніше, безнадійно відстає від долара в міжнародних розрахунках. Згідно з останніми даними міжнародної платіжної мережі SWIFT, на нього припадає лише 4,74%. На долар припадає майже 90% світових операцій.

01.12.2024

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