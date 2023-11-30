645-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Нині вранці ЦАХАЛ заявив про продовження припинення вогню у війні з ХАМАСом.

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

162,6% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

59,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

172,5% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

256,7% артилерійських систем (з них 2,5% за минулий тиждень),

81,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

42,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:25 У Шепетівському районі Хмельницької області уламки збитого ППО дрона упали на територію колишнього заводу, але постраждалих немає, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

09:20 Російські війська вночі вдарили шістьма ракетами по Покровську, Новогродівці та Мирнограду у Покровькому районі Донецької області – постраждали щонайменше 10 людей, ще 5 людей шукають під завалами, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

09:15 Вночі росіяни атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків: з окупованого Криму та з Приморсько-Ахтарська РФ. Крім того, завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА (70%). Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

За останні сім днів росіяни запустили 129 ударних БПЛА, 121 з них (94%) було знищено.

09:10 Ексдержсекретар США Генрі Кісcінджер помер у віці 100 років, – повідомляє його консалтингова компанія Kissinger Associates Inc. Кіcсінджер був видатним американським політиком, дипломатом та політологом, ідеологом realpolitic і лауреатом Нобелівської премії миру «на знак визнання заслуг у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі». Хоча раніше його позицію з точки зору українських інтересів можна було назвати проросійською, перед початком повномасштабного вторгнення він зайняв чітко проукраїнську позицію.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російських кораблів, всі – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Очевидна нездатність Росії створити злагоджену командну структуру серед сил, що обороняються на східному (лівому) березі Херсонської області, продовжує погіршувати російський моральний дух і боєздатність. Генеральний штаб вчора повідомив, що підрозділи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот), які діють поблизу Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра), відмовляються проводити штурми українських позицій через відсутність координації артилерії, передачі тактичної розвідки та належного інформування про розташування російських мінних полів. Український Генеральний штаб повідомив, що карти російських мінних полів засекречені, і що російське командування не координує належним чином з штурмовими підрозділами розташування цих мінних полів, що призвело до втрат 50 військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти протягом останнього місяця. Підрозділи 810-ї бригади морської піхоти прибули в район Кринки на початку жовтня 2023 року і, як видається, взяли на себе відповідальність за безпосередній район Кринки від підрозділів новоствореної 18-ї загальновійськової армії після початку українських наземних операцій на східному березі Дніпра в середині жовтня 2023 року. Український Генеральний штаб повідомив, що 28-й мотострілецький полк 18-ї армії наразі діє в Піщанівці (14 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро). Додаткові підрозділи 18-ї армії та 7-ї повітряно-десантної дивізії, за повідомленнями, займають позиції в ближніх тилових районах на східному березі, і об'єднане командування цих формувань, ймовірно, контролює більшу частину нинішньої російської відповіді на українські наземні операції на східному березі. Інцидент з мінним полем свідчить про те, що командування 18-ї армії не поділилося відповідними тактичними деталями з командуванням 810-ї бригади морської піхоти, що вказує на те, що російське командування вищого рівня, відповідальне за оборону східного берега, ще не виправило цей недолік у координації дій.

• Російське угруповання військ "Дніпро" дедалі більше складаються з розрізнених елементів нещодавно переведених і деградованих підрозділів та нових формувань, що може бути причиною очевидної відсутності цілісної командної структури. Наразі не зрозуміло, чи проблеми з управлінням, з якими стикаються російські війська в Херсоні, призведуть до помітних наслідків на полі бою.

• Російська влада планує поширити кримінальну відповідальність за злочини щодо порушення законів про військову службу на учасників добровольчих формувань – такий крок може вплинути на багато нерегулярних військових формувань та особовий склад, від якого залежить поповнення російських збройних сил в Україні.

• Російські чиновники запропонували закони, які обмежать дії іноземних громадян в Росії, що, ймовірно, підтримає подальші зусилля з примусу мігрантів до російської військової служби.

• Рада Україна–НАТО вчора провела своє перше засідання на рівні міністрів закордонних справ і обговорила кроки щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів.

• Як повідомляється, Польща розглядає можливість направлення військових радників до Фінляндії у відповідь на постійні спроби Росії штучно створити міграційну кризу на фінсько-російському кордоні в рамках відомої російської тактики гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію НАТО і ЄС.

• Міністерство закордонних справ Росії 28 листопада офіційно оголосило про припинення дії договору про скорочення ядерних озброєнь з Японією.

• Намагання Росії створити бойову силу за рахунок вербування з країн Центральної Азії може стати джерелом напруги у відносинах Росії з її центральноазіатськими сусідами.

• Адам Кадиров, молодший син глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, як стверджується, буде "курувати" новостворений добровольчий батальйон "Шейх Мансур" на новій невизначеній посаді, що, ймовірно, свідчить про бажання Рамзана Кадирова бачити Адама наступником на посаді глави Чечні.

• Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених просувань вперед.

• Голова російської ЛДПР депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький 28 листопада запропонував законопроект, який надасть військовим кореспондентам статус "учасника бойових дій" і відповідні пільги з соціальної підтримки.

• Російська влада продовжує зусилля зі знищення української культури та ідентичності на окупованих територіях України.

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: