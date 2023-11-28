Уряд Польщі нарешті відреагував на блокаду кордону з Україною.

Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для врегулювання блокади на кордоні, яку вже три тижні організовують польські перевізники. Про це йдеться в повідомленні міністерства.

 

 

Польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віцепрем’єра Олександра Кубракова з проханням скасувати обов’язкову реєстрацію в системі «єЧерга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС і розвантажені на прикордонних переходах Зосін – Устилуг та Нижанковичі – Мальховіце.

 

«Це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу, щоб перетнути українсько-європейський кордон», – пояснив Адамчик, додавши, що, на думку протестувальників, ця система «дозволяє нерівноправне ставлення щодо українських та польських перевізників».

 

Також очільник мінінфраструктури Польщі звернувся до комісара ЄС з питань транспорту Адіни Валеан з проханням створити спільний комітет для аналізу впливу угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною («транспортний безвіз») на ринок автомобільних перевезень ЄС. До слова, це перша реакція польського уряду на блокаду кордону з Україною. Вона пролунала на тлі схвалення оновленого складу польського уряду.

 

Нагадаємо, польські протести на кордоні з Україною тривають з 6 листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Корчова – Краковець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Через блокування на кордоні утворилися кілометрові черги з сотень вантажівок. Згодом стало відомо, що страйкарі отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року.

 

У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштували попереджувальну акцію поблизу Краковця, яка не перешкоджає проїзду транспорту через кордон. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.

 

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.


 

28.11.2023

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