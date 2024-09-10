Генконсулка Польщі у Львові завершує дипломатичну місію.

 

У Львові після 5 років роботи свою дипломатичну місію завершує генеральна консулка Польщі Еліза Дзвонкєвіч.

 

 

Еліза Клавдія Дзвонкєвіч була Генеральною консулкою у Львові з 28 жовтня 2019 року. У понеділок, 9 вересня, на зустрічі із представниками влади міста й області вона подякувала за плідну та якісну співпрацю упродовж цих років.

 

"Не знаю, куди закине мене доля і де я працюватиму далі, але маю мрію створити фонд "Дві сестри"  – це Польща і Україна, для того, щоб тільки зміцнювати і посилювати нашу співпрацю", – говорить Еліза Дзвонкєвіч.

 

Голова Львівської ОВА також подякував їй за співпрацю в межах проєкту "Польща – Україна".

 

"За 25 карет швидкої допомоги для громад Харківської, Сумської, Чернігівської та Львівської областей, за допомогу у відкритті Банку грудного молока у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, за те, що сприяли передачі обладнання для покращення інтернет-зв’язку в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, за спільні колядки і ще багато проєктів", – відзначив Максим Козицький.

 

Своєю чергою вдячність висловив також і міський голова Львова.

 

"Людина проявляється, коли є складний час, коли ти не можеш бути і там і там. І оця ваша чітка позиція в підтримку здорового глузду, в підтримку людей, які потерпають, насправді вона вразила всіх. Ми довго будем згадувати ваше керування тут, у Львові, бо воно дійсно є в певні мірі історичним", – підкреслив Андрій Садовий.

10.09.2024

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