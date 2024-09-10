Генконсулка Польщі у Львові завершує дипломатичну місію.

У Львові після 5 років роботи свою дипломатичну місію завершує генеральна консулка Польщі Еліза Дзвонкєвіч.

Еліза Клавдія Дзвонкєвіч була Генеральною консулкою у Львові з 28 жовтня 2019 року. У понеділок, 9 вересня, на зустрічі із представниками влади міста й області вона подякувала за плідну та якісну співпрацю упродовж цих років.

"Не знаю, куди закине мене доля і де я працюватиму далі, але маю мрію створити фонд "Дві сестри" – це Польща і Україна, для того, щоб тільки зміцнювати і посилювати нашу співпрацю", – говорить Еліза Дзвонкєвіч.

Голова Львівської ОВА також подякував їй за співпрацю в межах проєкту "Польща – Україна".

"За 25 карет швидкої допомоги для громад Харківської, Сумської, Чернігівської та Львівської областей, за допомогу у відкритті Банку грудного молока у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, за те, що сприяли передачі обладнання для покращення інтернет-зв’язку в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, за спільні колядки і ще багато проєктів", – відзначив Максим Козицький.

Своєю чергою вдячність висловив також і міський голова Львова.