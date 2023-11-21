Українські перевізники організували попереджувальну акцію на кордоні з Польщею.

Громадська організація «Міжнародні автомобільні перевізники України» провела попереджувальну акцію на українсько-польському кордоні біля міжнародного пункту пропуску «Краковець-Корчова». Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі. Учасники акції не заважають роботі пункту пропуску.

 

 

До мітингу доєдналися перевізники, водії з вантажним транспортом. 

 

«Наші водії є заблокованими, живуть в автомобілях без жодних умов. Все відбувається тому, що невеличка групка терористів, інакше я їх не назву, заблокували три кордони. Чому терористи? Тому що вони взяли фактично в заручники всіх наших водіїв. Ми також впевнені, що це розв'язаний другий фронт Росією і підтримується партією "Конфедерація". Це польська партія, яка є проросійська», – каже голова громадської організації «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимир Михалевич.

 

Організатори акції наголошують, що через військову агресію Росії всі опинилися у складній ситуації і треба разом розв'язувати проблеми. Українці вдячні полякам за допомогу в цей складний час, але війна не завершена, тому країни і надалі мають працювати разом. На думку українських перевізників, ситуація, яка виникла, несе непомірну шкоду економікам обох країн, тому вони закликають польських колег не боротися один з одним, а об’єднатись, щоб підтримувати продовольчу безпеку світу. Однак тепер Україна заблокована зі сходу Росією, а із заходу – польськими перевізниками.

 

Автомобілісти запевняють, що наразі не планують блокувати рух авто і не перешкоджатимуть роботі пункту пропуску, адже розуміють, наскільки стратегічно важливою є їхня робота. Такі акції планують проводити і надалі, якщо не буде результату.

 

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували рух для українських вантажівок у трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Українським далекобійникам доводиться чекати на в’їзд до країни до десяти днів. Більше трьох тисяч вантажівок стоїть на польському прикордонні. Серед вимог протестувальників – знову запровадити дозвільну систему для українських перевізників у країнах ЄС, заборонити перевезення всередині Євросоюзу. Страйкарі з Польщі хочуть отримати окремий коридор на пунктах пропуску для своїх вантажівок, що виїжджають з України, та доступ до системи «Шлях».


 

21.11.2023

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