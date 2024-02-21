Генконсулка Польщі у Львові назвала ганебними дії фермерів на кордоні.

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за дії своїх співвітчизників на польсько-українському кордоні. Вона назвала дії польських фермерів ганебними та порівняла їх із ножем у спину сусідам.

«Не можу більше мовчати. З любові до своєї країни. Не можу робити вигляд, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Вибачте, мої любі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою мого народу», – написала Еліза Дзвонкевич у Fb.

Генконсулка зауважила, що будучи підлітком, дізналася, як під час Варшавського повстання 1944 року росіяни, які стояли на правому боці Вісли, не впускали для заправки літаки союзників, які везли допомогу воюючій Варшаві. «В той час, будучи підлітком, я була переконана, що тільки росіяни можуть спостерігати за кров'ю іншої нації.... що ми поляки ніколи б такого не робили», – зазначила Еліза Дзвонкевич.

«А чим сьогодні займаються "польські" фермери та перевізники? Аж не віриться, що це польські... Справжній поляк ніколи б не вдарив сусідам – борцям за свободу – у спину. Це не про постуляції, а про форму протесту. Це ганьба і сором. Вибач, Україно, що воює, вибач», – додала вона.

При цьому Еліза Дзвонкевич оприлюднила фото картини, подарованої українським живописцем на знак подяки за допомогу, яку поляки надали українцям після початку повномаштабної війни. На картині зображені сестри Польща та Україна в ніжних обіймах. «Чому ми все це знищуємо?», – запитує Еліза Дзвонкевич.

Нагадаємо, напередодні польські протестувальники посилили акції протесту на кордоні, які переросли в маштабне перекриття доріг поблизу пунктів пропуску. Також акція супроводжувалася пропутінськими банерами та висипанням українського зерна із залізничного вагона.

Тим часом МЗС Польщі висловило стривоження проросійським плакатом, який використав один з учасників протесту фермерів 20 лютого, та закликало протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни.

«МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести», – заявили у відомстві. У МЗС додали, що такі вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувались від війни, а також дискредитує організаторів протестів.

«Ми переконані, що це спроба “захопити” протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій», – заявив речник польського МЗС.

Сьогодні ж, 21 лютого, Президент України Володимир Зеленський закликав польського президента Анджея Дуду та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска приїхати до польсько-українського кордону. Туди ж до 24 лютого мають прибути члени українського уряду.

«Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити», – заявив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський закликав Європейську комісію зберегти єдність в Європі та запропонував, щоб на кордон з Україною та Польщею приїхав і представник Єврокомісії.











