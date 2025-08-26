Українсько-польська експедиція, яка працює у Львові, виявила останки близько 50 тіл.

У Львові завершився етап спільної українсько-польської ексгумаційної експедиції на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща. За попередніми оцінками, дослідники виявили останки 40–50 осіб. До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики.

Сьогодні ж, 26 серпня, представники міністерства культури вирушать у Польщу, де у Юречково поблизу Перемишля, Україна отримала дозвіл на проведення ексгумаційних робіт. Їх розпочнуть наприкінці вересня.

"У Львові спільна українсько-польська експедиція проводить пошуково-ексгумаційні роботи, в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. Попередньо йдеться про рештки близько 40 осіб. До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики", – повідомили у пресслужбі Мінкульту.

За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджоса, оскільки минуло понад 80 років, усі рештки треба ексгумувати, скласти, ідентифікувати. Після цього проведуть ДНК-аналізи.

"Лише тоді можемо говорити про конкретні числа. Зараз можемо сказати про приблизно 40-50 людей, які тут були поховані. Лише після верифікації судмедекспертами можемо сказати, чи є тут українці, чи це були лише поляки", – сказав чиновник.

Ссеред знайдених артефактів — ґудзики від військової форми, ознаки звань, зброя, шоломи, а також жетони з номерами. Один із них зберіг навіть викарбуване власноруч прізвище солдата. Це дозволяє сподіватися на встановлення імен окремих військових.

Після завершення експертиз останки перепоховають на кладовищі в Мостиськах, де уже є більше 100 польських поховань.

Нагадаємо, що ексгумаційні роботи на території кладовища в колишньому с. Старі Збоїща (нині – територія міста Львів) розпочалися 4 серпня і стали можливими завдяки чіткій координації спільних зусиль Міністерств культури та Міністерств закордонних справ двох країн, а також Інститутів національної пам’яті України та Польщі. До проведення робіт залучені профільні інституції України та Польщі, які увійшли до складу спільної українсько-польської експедиції.