Пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховичі" повноцінно запрацює до кінця року.

Польща до кінця 2024 року планує забезпечити повноцінну роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною - "Нижанковичі-Мальховичі" у Львівській області, повідомив голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль на 3-му Форумі відбудови України, який провела у Києві Польська агенція інвестицій та торгівлі.

"Цьогоріч буде відкрито відремонтований прикордонний перехід у Нижанковичах. Наразі прискорено роботи із закупівлі обладнання, і ми робимо все можливе, щоб перехід був відкритий до кінця року", - сказав він.

Наразі на цьому напрямку, відповідно до українсько-польських домовленостей, діє тимчасове місце перетину кордону, де можуть слідувати тільки порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонни.

"Надалі цей напрямок має запрацювати більш повноцінно, адже ведуться необхідні заходи відповідно до Угоди між урядами країн про створення пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі". З відкриттям цього пункту пропуску здійснюватиметься спільний контроль, контрольні служби Польщі та України перебуватимуть на території Польщі", - повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України - речник Андрій Демченко.

За його словами, розшириться і категорія транспортних засобів, які зможуть тут перетинати кордон, але пішохідний рух за цим напрямком не передбачається.

Голова польської Ради з питань співробітництва з Україною зазначив також, що буде відкрито додаткові можливості з торгівлі не тільки через Нижанковичі, а також і через Корчову (ПП "Корчова-Краківець").

"Ми також плануємо розвивати залізничний хаб. І це завдання на найближчий період часу", - додав Павел Коваль.

За його словами, відкриття нових пунктів пропуску через кордон дасть змогу розширити транспортне сполучення між країнами і прискорити товарообіг.

"Ми модернізуємо наявні та відкриватимемо нові переходи для збільшення товарообміну. Разом зі збільшенням польського експорту в Україну зросте і приплив інвестицій", - підсумував він.

У березні цього року віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомляв, що ПП «Нижанковичі – Мальховичі» планують повноцінно запустити вже у червні. Тоді ж йшлося, що вартість будівництва, яке повністю оплачує польська сторона, становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн).

Львівська ОВА подала у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозицію доповнити Угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» залізничним сполученням. Колії на дільницях «Самбір – Хирів» та «Держкордон – Старява – Хирів – Нижанковичі – Держкордон» уже переобладнані для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень. Аналогічне звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство.