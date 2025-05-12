Польські протестувальники перекрили кордон з Україною в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Сьогодні, 12 травня, польські протестувальники заблокували пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», що на межі з Волинською областю, і заявили, що планують проводити свою акцію до 25 вересня.

 

Таким чином, перетин кордону з Польщею значно ускладнений, оскільки, окрім акції протесту, деякі пункти перетину працюватимуть не на повну потужність через ремонт. Держприкордонслужба України повідомила, що у пункті пропуску «Краковець – Корчова» до середини червня на польській стороні кладуть асфальт. Ремонтно-реконструкційні роботи тривають і з українського боку в пункті пропуску «Шегині – Медика». 

 

«Ягодин – Дорогуськ» з польського боку перекрили 12 травня о 15:00. При цьому своїх вимог до України протестувальники не конкретизують.

 

«Протест – це маніфест проти Брюсселя та його всемогутності, проти втрати суверенітету, яку ми переживаємо у сфері транспорту. Ми виступаємо проти інтересів брюссельської та київської олігархії, ми хочемо повернути собі контроль над польською державою», – так пояснюють причини акції протестувальники в одному з дописів Комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту.

 

Зазначимо, що Люблінський окружний суд 8 травня за позовом влади Дорогуська забороняв протестувальникам блокувати кордон. Це рішення оскаржив член проросійської партії «Конфедерація» Рафал Меклер. Постанову окружного суду Любліна, який знімає заборону блокувати кордон, опублікував польський «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту».

 

 

У своїх соцмережах Рафал Меклер опублікував фото перекритої дороги й написав, що «кордон стоїть». Меклер зазначив, що на протест прийшли представники профспілки вугільної шахти «Богданка».

 

Рафал Меклер (по центру) біля пункту пропуску у Дорогуську, 12 травня 2025 року

 

Пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби повідомила, що через акцію протесту може бути ускладнений рух вантажівок.

 

«Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців», –розповіли прикордонники.

 

Нагадаємо, що напередодні перекриття кордону анонсував «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту», який блокував кордон у 2023–2024 роках. Члени комітету заявляли, що акція має економічний характер, оскільки частина компаній польських перевізників може збанкрутувати через надмірну конкуренцію з боку України. Вони вимагали повернути українським перевізникам процедуру отримання дозволів на в'їзд до Євросоюзу й скасувати транспортний безвіз, який був до початку повномасштабного вторгнення.


 

12.05.2025

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