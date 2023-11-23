Польські перевізники заблокували для вантажівок останній пункт пропуску – "Медика – Шегині".

 

Нині вранці коло пів одинадцятої години польські перевізники почали блокувати рух вантажних транспортних засобів і передостаннього, четвертого, пункту пропуску "Медика – Шегині" – на дорозі на території Польщі.

 

 

Про це офіційно повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на інформацію польських прикордонників. Раніше вони повідомляли, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада, у зв’язку з чим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд: на цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок.

 

Організатори блокування заявили, що не планують перешкоджати руху автобусів і легкового транспорту.

 

Державна прикордонна служба України запевняє, що прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії з польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

 

Блокування вантажівок на трьох інших пунктах пропуску тривають з 6 листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Корчова – Краковець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», вимагаючи заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників і покращити обслуговування на кордоні.

 

Станом на нинішній ранок на цих напрямках з боку Польщі на в’їзд в Україну очікують 2600 вантажівок.

 

Офіційним організатором блокади є нещодавно створений «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту», який запевняє, що акція має економічний характер і про політику не йдеться. Однак протест лобіює і організовує голова люблінського осередку антиукраїнської та антиєвропейської партії «Конфедерація» Рафал Меклер, і вчора він повідомив дозвіл на протест, який був дійсний до 3 січня 2024 року, продовжено до лютого. Нині до протестів перевізників мали долучитися польські фермери.

 

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.

 

 

 

23.11.2023

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