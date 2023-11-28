643-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 Єврокомісія схвалила пропозицію щодо заборони на продаж російських алмазів, - пише AFP. Пропозиція буде передана на затвердження державам-членам ЄС в найближчі дні. За інформацією агентства, документ заборонить торгівлю алмазами, що походять з Росії, перевозяться транзитом або експортуються з Росії, а також алмазів, оброблених в третіх країнах і ювелірних виробів з діамантами.

14:35 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Лаврова, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

14:15 Після початку війни Ізраїлю з ХАМАС пов'язані з Кремлем акаунти у Facebook вчетверо збільшили свою активність, випливає з аналізу американської правозахисної групи "Альянс на захист демократії". Російська пропаганда, спрямована на західні країни, використовувала війну Ізраїлю з ХАМАС, щоб посилити напруженість у західних країнах і відволікти увагу від війни в Україні.

14:05 Український парламент має намір ухвалити законопроєкти, рекомендовані у звіті Європейської комісії та необхідні для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на конференції президентів Європарламенту у вівторок у Брюсселі.

13:55 Конференція президентів Європейського парламенту, яка об’єднує керівництво Європарламенту та усіх політичних груп, підтримала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

13:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями російські війська здійснили подальші невеликі просування на північному напрямку руху "кліщів" в рамках спроби оточити місто Авдіївка на Донбасі. З початку жовтня 2023 року російські війська просунули лінію фронту на цій ділянці до 2 км. Попри скромні успіхи, це просування, ймовірно, є одним з найбільших російських досягнень з весни 2023 року. Воно коштувало залученим підрозділам тисяч жертв. Ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили утримують одну з основних оборонних позицій. Хоча Авдіївка стала виступом або випуклістю на українській лінії фронту, Україна залишається під контролем коридору шириною приблизно 7 км, через який вона продовжує постачати місто.

13:05 Російські військові на фронті купують собі відпустки, "поранення" і можливість не брати участь у штурмах, пише російська опозиційна "Новая газета Европа" і наводить розцінки: "контузія" коштує від 10 до 50 тисяч доларів, відпустка – 5–10 тисяч доларів, переведення з однієї ділянки фронту на іншу або дострокова ротація – від 500 доларів до трьох тисяч доларів.

12:50 Відсоток поляків, які вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі, за місяць зріс з 67% до 74%, свідчать дані листопадового опитування CBOS. У листопадовому опитуванні CBOS: "однозначно так" – 29% респондентів, "скоріше так" – 45%, "скоріше ні" – 17%, "скоріше ні" – 5%, "важко відповісти" – 5%. Загрозу безпеці нашої країни частіше відчувають праві (79%), аніж ліві (67%), жінки (76%), найстарші респонденти (77%), ті, що кілька разів на тиждень беруть участь у релігійних практиках (92%).

Дещо зріс відсоток поляків, які підтримують прийом біженців з України (62% проти 57% у жовтні), 11% категорично проти.

12:25 СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка скоригувала десятки ударів «шахедами» по Одесі. Нею виявилася дистанційно завербована у червні цього року місцева підприємиця, яка передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ, а після ударів по Одесі звітувала "куратору" про наслідки. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення.

12:05 Дві доби поспіль фіксується зменшення кількості застосування дронів-камікадзе, відзначає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Втім ворог продовжує скидати КАБи. Тривають наземні піхотні атаки. Противник і далі сотнями втрачає живу силу. На різних напрямках все більше випадків, коли звичайні солдати відмовляються брати участь у активних наступальних діях. Окупанти продовжують поповнювати знекровлені підрозділи ув’язненими. Цей так званий «спецконтингент» російське командування вважає розхідним матеріалом і без жалю кидає у м’ясні штурми.



Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького – відбито 23 атаки. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

11:40 Вночі протиповітряна оборона знищила ударний БпЛА типу «Shahed», а під ранок, на півдні – розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», повідомили в Повітряних силах. На східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9-ї ранку завдав удару по Запоріжжю балістичною ракетою (імовірно «Іскандер-М»). У Хмельницькій області тривога вночі тривала з 04:42 до 06:07. За минулі сім днів Росія запустила на Україну 102 ударні БПЛА, 100 з них (98%) збили Сили ППО.

11:25 Цього тижня варто очікувати змін політики призову в Україні, пише The Guardian. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями України, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також переконати кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не хочуть йти на фронт, не ухилятися від призову: "Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі".

11:15 Дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано і на поточну добу не передбачається, генерації електроенергії достатньо для потреб споживачів, хоча в аварійний короткостроковий ремонт виведено один блок ТЕС, повідомили в Міненерго.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 98 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 65 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Через негоду залишаються знеструмленими на ранок 559 населених пунктів (вчора було 2046) в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, повідомили в Укренерго.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населені пункти (вчора було 530). Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

10:35 Дружину начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами, вона перебуває в лікарні, повідомили джерела в розвідці. Після тривалого погіршення стану здоров'я її шпиталізували, їй вже краще, перший етап лікування пройшла. Підозрюють отруєння через їжу, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників.

10:20 Зранку о 08:51 війська РФ вдарили ракетою "Іскандер" по території одного з підприємств Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко. За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легкопоранену людину. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один із магазинів, розташованих поряд із місцем удару. Впродовж минулої доби російська армія вдарила 64 рази по 15 містах і селах Запорізької області.

10:05 Спікер палати представників Майк Джонсон висловив впевненість і оптимізм стосовно того, що Конґрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України, заявивши, що розглядає питання допомоги Україні також як пріоритетне в роботі американського Конґресу: "Звичайно, ми не можемо дозволити Владіміру Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні". Водночас спікер наголосив на важливості "працювати над зміною нашої власної прикордонної політики".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

161,8% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

59,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

171,5% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

255,6% артилерійських систем (з них 3,5% за минулий тиждень),

81,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

42,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Через негоду в Україні – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві – загинули 10 осіб, 23 людини постраждали, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. З заметів було відбуксовано 1530 транспортних засобів.

09:40 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін. Триває активізація ворожих ДРГ та обстріли наших прикордонних областей.

• Сватівський відтинок – росіянам не вдалося закріпитися в Синьківці, але їх передові позиції прямо перед селом. Через ряд факторів біля Лиману Першого триває повзучий відхід. Ворог проводить ротацію особового складу та підтягує новомобілізовані ресурси. Спроба противника відновити наступ біля Новоселівського провалилася. У Серебрянському лісництві атаки ворога були відбиті також.

• Бахмутський напрямок – ворог продовжує тиск на Кліщіївку, Андріївку та північніше Курдюмівки – бої тривають. Відбулася активізація росіян у районі Майорського.

• Авдіївський відтинок – противник веде активні штурмові дії південніше Новокалинового, біля Степового, в промці, біля водонасосної станції (біля АКХЗ), з Опитного та Водяного. Практично все вдається відбити. Окремо хочемо відмітити оборонців Первомайського з 59 ОМПБр, які відбивають постійні атаки московитів з Пісків. Ворог намагався покращити тактичне положення у Мар'їнці та біля Новомихайлівки – змін не зафіксовано.

• Бердянський відтинок – без змін.

• Запорізький відтинок – зіткнення відбувалися на захід від Роботиного, змін не зафіксовано.

• Таврійський відтинок – без змін.

09:35 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російські кораблі, всі вони є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Циклон у Чорному морі та на півдні України спричинив пошкодження інфраструктури в багатьох районах прибережного півдня Росії й окупованої України і вплинув на темпи військових операцій уздовж лінії фронту в Україні, проте не зупинив військову активність повністю. Російські мілблогери відзначили, що сильний сніг і вітер погіршили видимість і ускладнили аеророзвідку й артилерійське коректування на херсонському напрямку, але зазначили, що українські сили скористалися умовами недостатньої видимості для закріплення позицій на східному (лівому) березі Дніпра. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) скоротили використання артилерії в півтора раза та використання безпілотників у шість разів через погоду, але наголосив, що російські війська продовжують посилено використовувати авіацію на Авдіївському напрямку. Складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні піхотні атаки за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров і кілька російських мілблогерів заявили, що Росія повинна продовжувати активні операції в Україні, і висловили занепокоєння щодо перспективи подальшої військової підтримки України з боку Заходу. 27 листопада Лавров заявив, що зараз Захід намагається "заморозити" війну, щоб виграти час і переозброїти Україну для майбутніх нападів на Росію. Кілька російських мілблогерів так само стверджували, що будь-яке "перемир’я" чи пауза у війні піде лише на користь Україні та дозволить українським силам відпочити, переобладнати та відновити наступальні операції.

• Деякі мілблогери також висловили зростаюче невдоволення відсутністю чітко сформульованих воєнних цілей Росії і заявили, що вона повинна прояснити свої військові цілі, перш ніж обговорювати будь-яку паузу або закінчення війни. Відновлені дискусії щодо гіпотетичних переговорів підкреслили відсутність у Москви чітко сформульованих воєнних цілей і викликають значне занепокоєння в провоєнному російському інформаційному просторі. Явна стурбованість Росії щодо здатності України переозброїтися та відновити наступ у разі паузи підкреслює стурбованість Москви щодо подальшої підтримки НАТО та Заходом України. Росія швидко відшкодовує втрати та із запізненням переводить свою економіку на воєнний стан, і ISW продовжує оцінювати, що Кремль використає будь-яку паузу чи припинення вогню для підготовки до відновлення агресії проти України. Партнери України мають можливості підтримувати та прискорювати допомогу Україні та дозволити їй відновити маневр на полі бою.

• Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що за останні кілька місяців Кремль активізував мережу "сплячих агентів" в Україні з метою дестабілізації українського суспільства. Данілов заявив, що ці сплячі агенти мають на меті підірвати українську єдність, викликаючи розрив між українським політичним і військовим керівництвом, а також між українськими цивільними особами та урядом. Данілов попередив, що ці сплячі агенти спеціально використовують нібито напруженість між Президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем генералом Валерієм Залужним і додатково орієнтуються на родичок українських солдатів, щоб розпалювати антиурядові настрої в рамках цих зусиль з розколу українського суспільства.

• Спроба Росії штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні, схоже, провалилася через швидку реакцію фінської влади.

• Кремль, як видається, перекладає відповідальність за потенційну майбутню політику жорсткої економії на російських окупаційних керівників і керівників чотирьох окремих російських республік. «Коммерсант» вчора повідомив, що угоди про надання субсидій міністерства фінансів Росії на 2024 рік прямо покладають відповідальність за дефіцит бюджету на глав республік Дагестану, Інгушетії, Чечні та Туви та глав чотирьох російських окупаційних адміністрацій в Україні. Повідомляється, що міністерство фінансів Росії планує додати додаткові зобов’язання до субсидійних угод з чотирма російськими республіками та чотирма окупаційними адміністраціями, щоб зменшити розрив між регіональними доходами та витратами, і скасує федеральні субсидії, якщо ці регіональні та окупаційні адміністрації не зможуть зменшити дефіцит бюджету. Кремль ризикує підірвати зусилля Росії щодо інтеграції на окупованих територіях і викликати невдоволення в суб'єктах федерації, якщо він вживатиме значних заходів економії. Масштабні федеральні витрати на інфраструктуру та соціальні програми, а також пільгові податкові кодекси та пільги були центральним компонентом російських зусиль встановити економічний і соціальний контроль над окупованими територіями в Україні, і потенційні заходи жорсткої економії можуть ускладнити ці зусилля. Занепокоєння щодо внутрішнього невдоволення на Північному Кавказі нещодавно посилилося разом із загостренням етнорелігійної напруженості в Росії, й економічні труднощі можуть зробити це невдоволення ще більш виразним.

• Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на межі Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, і не мали підтверджених просувань уперед.

• Заступник командувача ВМФ Росії генерал-лейтенант Віктор Астапов підтвердив 27 листопада, що російський флот реорганізовує морські піхотні бригади в дивізії з метою посилення їх бойових можливостей.

• Українські партизани, ймовірно, продовжують атакувати російські окупаційні війська на всій території окупованої України.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: