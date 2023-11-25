640-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 До Києва прибув президент Швейцарії Ален Берсе, по це він сам повідомив українською мовою:

"Прибув до Києва, де візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з Президентом Зеленським. Основна увага – на наслідках військової агресії РФ для глобальної продовольчої безпеки та довгостроковій підтримці України з боку Швейцарії."

11:15 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:05 За уточненою інформацією протиповітряною обороною знищено 74 ударних БпЛА «Shahed-131/136», тобто 99%, повідомили в Повітряних силах. За останні сім днів знищено 94% всіх запущених по Україні «шахедів».

10:55 Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який перебуває в Україні з офіційним візитом і мусів вночі спускатися в укриття, опублікував знимку з підписом: "25.11.plkst. 5.10, Kijiva" (25.11, 05:10 ранку, Київ).

10:45 Президент України Володимир Зеленський назвав "свідомим терором" атаку РФ на Київ у річницю Голодомору.

"Більше 70 «шахедів» у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду. Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне"

10:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

161,2% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

59,2% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

170,8% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

254,8% артилерійських систем (з них 3,5% за минулий тиждень),

81,2% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

42,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:10 Після обстрілу у Києві внаслідок знеструмлення повітряної лінії без світла залишилося 77 житлових будинків та 120 установ, повідомили в Міненерго. В Укренерго повідомили, що в центральному регіоні пошкоджені магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго, в період виконання відновлювальних робіт можливі обмеження енергопостачання в Києві та Київській області.

09:55 Вночі українські сили ППО збили п'ять безпілотників і ракету над Дніпропетровською областю, один дрон – у Миколаївській області, два – у Кіровоградській, один – у Черкаській. В Північній операційній зоні Силами оборони було знищено 55 ворожих ударних БПЛА типу «Шахед».

09:50 Російські війська здійснили четверту за місяць, найбільш масовану, атаку безпілотниками Києва, Сили оборони ліквідували майже півсотні "шахедів", повідомляє Київська міська військова адміністрація. Тривога тривала понад 6 годин, з 02:37 по 08:45. Вибухи лунали о 4:01, 4:55, 5:37, 7:22, 8:15.

Внаслідок масованої атаки "Шахедів" на Київ і збиття ворожих безпілотників постраждали 5 осіб, виникла пожежа (загорання) на території дитячого садка. В Солом'янському районі є руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. У Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок, в Голосіївському – на чотириповерховий житловий будинок.

09:35 Вночі росіяни випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу типу «Shahed». Усього зафіксовано пуски близько 75 «шахедів» із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ (РФ) та району Курської обл. (РФ). Основний напрямок удару – місто Київ. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська області. До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (95%). Переважна більшість – на Київщині. За минулий тиждень росіяни випустили по Україні 122 ударні БПЛА, 92% з них збито.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці повідомили, що 22 листопада російські війська розпочали повторний наступ на Авдіївку, хоча, ймовірно, зі слабшими механізованими силами, ніж під час попередніх наступальних хвиль, що відбулися у жовтні. Командувач Таврійського угруповання українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив 23 листопада, що російські війська розпочали "третю хвилю" атак в рамках наступальної операції на Авдіївському напрямку, а речник Таврійського угруповання полковник Олександр Штупун заявив, що ця "третя хвиля" розпочалася 22 листопада. Він повідомив про збільшення на 25-30 відсотків кількості російських наземних обстрілів поблизу Авдіївки 22 листопада і заявив, що під час штурмів українські сили відбили кілька російських колон, що налічували близько десятка одиниць бронетехніки загалом. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили щонайменше 50 російських атак на Авдіївському напрямку 23 і 24 листопада. Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували наступальні операції на північному і південному флангах Авдіївки, але не характеризували жодні російські атаки як сильно механізовані. Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували просуватися на північ від Авдіївки і досягли подальших успіхів у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки, але не заявляли про з успішне відновлення великомасштабного російського наступу. 22 листопада Штупун заявив, що українські сили знищили три російські танки і сім бойових броньованих машин, що свідчить про те, що російські сили наразі проводять меншу кількість механізованих атак, ніж у жовтні. Українські офіційні особи повідомили, що російські сили втратили 50 танків і 100 броньованих машин під час повторних штурмів Авдіївки 19 жовтня і 15 танків і 33 броньовані машини під час перших великих механізованих атак 10 жовтня. З 9 жовтня російські війська втратили 197 пошкоджених і знищених транспортних засобів у наступальних операціях під Авдіївкою, і російські військові, схоже, провели кінець жовтня і весь листопад, готуючись до хвилі наземних штурмів піхоти з високим рівнем втрат, щоб компенсувати ці втрати важкої техніки. Великі наземні штурми піхоти, ймовірно, становитимуть значну загрозу українським військам, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому районі.

• У ширшій схемі примусового всиновлення депортованих українських дітей можуть бути задіяні російські чиновники вищого рангу.

• Під час 17-ї віртуальної засідання «Рамштайн» 22 листопада західні союзники України заявили про свою прихильність подальшому розвитку української системи протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Німеччина та Франція очолить коаліцію з 20 країн для подальшого розвитку протиповітряної оборони України та української оборони. Міністр Рустем Умеров додав, що коаліція допоможе Україні в подальшому розвитку наземних систем ППО. 23 листопада Зеленський зазначив, що вдосконалена українська ППО збереже життя та ресурси, дозволить громадянам України повернутися з-за кордону та позбавить Росію можливості тероризувати Україну. Члени коаліції «Рамштайн» також погодили такі питання, як додаткове обладнання та озброєння для України взимку 2023–2024 років, тралення мін та інші заходи безпеки в Чорному морі, дорожню карту оперативної сумісності України з НАТО та додаткові пакети допомоги у сфері безпеки від США, Німеччини, Литви, Болгарії, Фінляндії, Нідерландів та Естонії.

• Президент Росії Путін взяв участь у сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Мінську 23 листопада на тлі тривалої відсутності Вірменії на останніх заходах і навчаннях ОДКБ.

• За повідомленнями, китайські компанії, зокрема провідна державна китайська будівельна фірма, співпрацюють з російськими бізнесменами у плануванні будівництва підводного тунелю, який з'єднав би Росію з окупованим Кримом.

• Європейські держави реагують на те, що Росія продовжує організовувати штучно створену міграційну кризу на своїх північно-західних кордонах.

• Російський Рух за Стрєлкова (Ігоря Гіркіна) назвав попередні російські регіональні вибори і майбутні президентські вибори в Росії нелегітимними, ймовірно, намагаючись представити неминучу поразку Гіркіна на президентських виборах як давню кривду.

• Повідомляється, що російські правоохоронні органи затримали близько 700 мігрантів на складі в Московській області і видали деяким військові повістки, ймовірно, в рамках зусиль, спрямованих на примус мігрантів до російської військової служби.

• Кремль, судячи з повідомлень, відновлює спроби контролювати всі системи відеоспостереження в Росії, що, скоріш за все, є частиною заходів, спрямованих на посилення інструментів цифрового авторитаризму з метою посилення внутрішніх репресій

• Російська авіаційна промисловість, вірогідно, зазнає значних обмежень через міжнародні санкції та запити російської оборонно-промислової бази.

• Російська окупаційна влада продовжує докладати зусиль для індоктринації українських дітей в окупованій Україні в російську національну та культурну ідентичність.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: