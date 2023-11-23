638-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:25 До кінця вересня наступного року має бути розроблений проєкт правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту на основі латинської графіки, повідомила Державна служба з етнополітики та свободи совісті за результатами засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови. Потім його розгляне Національна комісія з кримськотатарської мови, і він буде переданий на затвердження уряду. Водночас обговорюється питання використання кримськотатарської мови для позначення топонімів, що мають тюркське походження або історичні кримськотатарські назви.

13:00 Широкомасштабна війна Росії проти України увійшла у критичний період, вважає Олександр Литвиненко, голова Служби зовнішньої розвідки України, публікуючи колонку "Кілька тез щодо політики путіна. Як мислять і провадять війну у кремлі":

Путін вірить, що не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом. Він переконаний, що повернути Україну та решту «історичних російських земель» й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу, який може тривати 10-15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї. Причому війна проти України сприймається ним наразі як важливий, але не єдиний фронт фактично світової війни із США і Заходом у цілому.

З цього підходу витікає чотири завдання, які Кремль наразі вирішує.

1. Забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення і економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки. У 2026 році обсяги військового виробництва у РФ мають підтримувати масштабні бойові дії високої інтенсивності, а у 2028 році– відновити воєнні спроможності, які вона мала на 2022 році. У 2024 році майже 40% видатків бюджету піде на війну (понад $100 млрд. – на оборону та $34 млрд. – на правоохоронців і спецслужби), у 2025 – 35% ($93 млрд та $35,5 млрд. відповідно), у 2026 році – 30,5% ($80 млрд та $37 млрд. відповідно). У 2023 році ці показники становили 31,8% ($69,5 млрд – на оборону та $35 млрд. – на правоохоронців і спецслужби).

2. Сформувати альтернативну Заходу коаліцію держав, формат «Глобального Півдня+», що має просувати альтернативні Заходу моделі (політичні, економічні, фінансові, гуманітарні, ціннісні тощо) з метою перетворити Захід на ординарний регіон (Євро-Атлантика) з перспективою розбити його єдність через вбудовування західних країн у свої регіони, перетворивши США на просто ще одну провідну світову країну. Для цього потрібно, у т.ч. посиленням ядерного шантажу, зламати волю Заходу до конфронтації, переконати західні еліти, що вони беззаперечно програють та їм слід мирно відступити. Ключову роль тут матиме посилення воєнної потужності Росії, Китаю та інших країн коаліції більшості. Протиборство Рф-Захід має фундаментальний, не лише геополітичний та геоекономічний, але й ціннісний характер. При цьому результат війни РФ проти Україні має глобальне значення і стане потужним імпульсом для зміни глобального балансу у той чи інший бік.

3. Підготовка до майбутньої агресії проти інших країн. Наразі пріоритет – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія: вся західна частина колишнього СРСР. Кремль вже розпочав таку роботу. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія).

4. Роздмухування конфліктів на Близькому Сході, в Африці і на Балканах.

Український фронт Путіна: Цілі незмінні, Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати, бо для росіян йдеться про «возвращение исконно русских земель». Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що кремль готовий вести війну стільки скільки треба. Водночас у Москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито «наближаються до повного вичерпання». Кремль вважає, що ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні; передбачається сконцентруватись на трьох завданнях:

тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки;

знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для зниження якості життя;

підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових («лише вони можуть навести лад»), опозиційних політичних сил («тільки вони гідні керувати Україною»). В Україні має сформуватись критична маса невдоволення політикою чинної влади. Росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос. Зрештою Захід не лише призупинить допомогу, але й вийде на РФ з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни.

12:45 Росіяни розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку, повідомив командувач командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. На таврійському напрямку загалом, додав він, втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають — знищено 8 танків, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БпЛА, 5 автомобілів, а загальні втрати у живій силі - понад 700 осіб. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника. Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

12:20 Президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував українському президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині конференцію, присвячену врегулюванню конфлікту в Україні, повідомила радник Мілея із зовнішньої політики Діана Мондіно.

Зеленський після телефонної розмови повідомив, що обговорив із Мілеєм і "українську формулу миру", розвиток відносин між країнами і запросив його відвідати Україну.

12:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 14 листопада 2023 року обраній групі ветеранів ПВК "Ваґнер" видано офіційні посвідчення ветеранів. Це перший випадок, коли персонал "Ваґнера" був офіційно визнаний ветеранами. • Міністерство оборони Росії створило нову систему, яка дозволяє ветеранам "Ваґнера" отримувати ветеранські документи та відповідні премії. Нещодавно група "Ваґнера" була включена до структури командування Росгвардії. • Це, швидше за все, свідчить про реабілітацію деяких ваґнерівців російською владою. Це сталося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як влада ставитиметься до персоналу "Ваґнера" після заколоту "групи Ваґнера" та невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року.

12:00 Вчора протягом доби вийшли з короткострокових ремонтів 4 блоки ТЕС у різних регіонах, загальний приріст теплової генерації за добу складає понад 700 МВт, три одиниці обладнання теплової генерації перебуває у резерві, повідомили в Міненерго. Станом на ранок енергосистема збалансована, ситуація контрольована. У вечірній пік споживання для покриття можливої нестачі є можливість залучення імпортованої електроенергії.

11:45 Споживання електроенергії продовжує зростати, вечірній (о 17:30) максимум споживання електроенергії вчора, 22 листопада був на 4% вищим, ніж позавчора, повідомили в Укренерго. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків.

11:40 За інформацією польських прикордонників, сьогодні близько 10:30 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів, тут в черзі на в'їзд до України очікують близько 1400 вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада.

Таким чином заблокованими для проїзду вантажівок є всі 4 пункти пропуску на кордоні з Польщею, через які здійснюється пропуск вантажівок вагою понад 7,5 тонн.

11:20 Сьогодні, 23 листопада, ситуація в енергосистемі залишається складною: триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії, повідомили в Укренерго, зазначивши, що диспетчерський центр шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується.

11:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 112 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 47 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Вночі під атакою росіян був інфраструктурний об'єкт у Криворізькому районі Дніпропетровської області, повідомив керівник Криворізької РВА Євген Ситниченко. На щастя, обійшлося без постраждалих, станом на ранок вся критична та соціальна інфраструктура працює в штатному режимі.

10:35 У зв'язку із похолоданням і збільшенням навантаження на енергосистему Укренерго закликає до ощадливого споживання електроенергії й уточняє, що коли влітку треба було максимально економити ввечері після 19:00, то тепер найкритичніші години – між 17-ю а 19-ю годинами, а потреба в раціональному ощадливому споживанні є з 09:00 до 19:00.

10:20 Через санкції у 2023 році сфера цивільної авіації Росії перебуває на межі колапсу, повідомляє Головне управління розвідки на основі аналізу великого обсягу здобутих закритих службових документів структурного підрозділу мінтранспорту РФ – Федерального агентства повітряного транспорту ("Росавіація"). Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних – перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період, з якими тепер можна ознайомитися в мережі.

За перші 9 місяців 2023 року в Росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів – небезпека польотів у Росії зросла втричі. РФ має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють "кустарно" – без відповідної сертифікації. Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий "сервіс" прогнали вже майже 70% авіапарку. Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму", коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних, до середини 2023 року в РФ пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.

Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них виробляли у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене. Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден "Airbus", що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема у в 9 літаках, які використовує "Аерофлот", зафіксовано 17 випадків задимлення.

З 230 літаків "Boeing", які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський "Embraer", а їх в РФ налічується 21.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

160,1% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

59,0% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

169,8% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

253,2% артилерійських систем (з них 2,9% за минулий тиждень),

81,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

42,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог продовжує тиск в лісі південніше Лимана Першого, має успіхи; біля Синьківки Сили оборони запобігли спробам ворога покращити тактичне положення; в районі Першотравневого тривають бої.

• Бахмутський напрямок — росіяни продовжують атакувати Кліщіївку та Андріївку. Біля останньої мають просування і пробують перейти залізницю біля села.

• Авдіївський відтинок — росіяни без кінця лізуть на Степове, зі слів учасника тих боїв, на одного нашого піхотинця припадає 5 їхніх. Росіяни продовжують лізти на АКХЗ, промку та СТ "Виноградники". На останньому мають успіхи. Традиційно росіяни лізуть біля Опитного та Водяного, але, на щастя, успіху не мають.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — без змін, бої південніше Роботиного тривають.

• Таврійський відтинок — без змін.

09:30 Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін змінив позицію Кремля щодо війни між Ізраїлем і ХАМАСом на більш антиізраїльську, намагаючись продемонструвати нібито лицемірство засудження Заходом російського вторгнення в Україну. Путін заявив, що учасники саміту G20, які висловили шок у зв’язку з продовжуваною російською війною в Україні, натомість повинні бути «шоковані» «кривавим» Євромайданом 2014 року в Україні та подальшою війною, яку «київський режим розв’язав проти власного народу» в Донбасі та «винищенням мирного населення в Палестині, в Секторі Гази». Заява Путіна про війну Ізраїлю та ХАМАС від 22 листопада, де йдеться про «винищення цивільного населення Палестини», була відходом від попередньої кремлівської схеми, яка здебільшого зосереджувалася на закликах до миру та твердженнях, що війна Ізраїлю й ХАМАС відверне увагу від надання західної військової допомоги Україні. Путінський фреймінг війни між Ізраїлем і ХАМАС 22 листопада продовжує використовувати цю війну для підриву західної підтримки України, як раніше оцінював ISW, а також сигналізує про потенційне зростання підтримки інтересів Ірану в регіоні та посилення готовності протистояти Ізраїлю.

• Путін також повторив шаблонну риторику, неправдиво зображуючи Росію як готову до конструктивних переговорів, що, ймовірно, має на меті чинити тиск на Захід, аби він передчасно підштовхував Україну до переговорів з Москвою. Путін заявив, що світ повинен «подумати про те, як зупинити цю трагедію [тобто війну в Україні, ініційовану Росією]», фальшиво сигналізуючи про готовність брати участь у змістовних мирних переговорах в Україні. Путін та інші російські офіційні особи регулярно фальшиво стверджували, що Кремль готовий вести переговори, щоб припинити війну, сигналізуючи, що Кремль підтримує свої максималістські цілі, включаючи територіальні претензії та зміну режиму. Офіційні особи Кремля проштовхували цей наратив, стверджуючи, що Україна не бажає вести переговори, ймовірно, щоб змусити західних чиновників передчасно пропонувати вигідні для Росії поступки, а не брати участь у змістовних, добросовісних переговорах. Українські офіційні особи постійно висловлювали свою готовність вести переговори з Росією, щойно та виведе свої війська з міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас і Крим. ISW не помітив жодних ознак того, що Путін не зберігає своїх максималістських цілей, і продовжує оцінювати, що передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому.

• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив 21 листопада, що Іран постачає Росії крилаті бомби і що Іран, можливо, готується передати Росії балістичні ракети малої дальності.

• Кремль, схоже, з незрозумілих причин занепокоєний результатами майбутніх президентських виборів у Росії в березні 2024 року, незважаючи на очевидне загальне схвалення росіянами Путіна.

• Голова слідчого комітету Росії Бастрикін закликав Росію кодифікувати невизначену державну ідеологію в російській конституції, сугеруючи, що деякі російські чиновники можуть захотіти відкрито покінчити з номінальним конституційним захистом громадянських прав, демократичного плюралізму та етнічної рівності.

• Бастрикін ще не уточнив, якою має бути потенційна російська державна ідеологія, хоча підтримка Кремлем російського ультранаціоналізму, ймовірно, матиме значний вплив на будь-яку потенційну російську державну ідеологію. Путін і представники Кремля, добре усвідомлюючи, що етнічна, релігійна і національна напруженість може призвести до нестабільності і невдоволення, навряд чи підтримають заклики Бастрикіна кодифікувати чітку державну ідеологію в короткостроковій перспективі.

• Агентство Bloomberg повідомило 21 листопада, що Європейський Союз запропонував план посилення безпекових зобов'язань країн – членів ЄС перед Україною, який ґрунтуватиметься на чинних двосторонніх угодах, укладених в рамках декларації "Великої сімки" (G7) про гарантії безпеки для України.

• У ніч з 21 на 22 листопада російські війська здійснили серію ударів ракетами і безпілотниками по Україні.

• Російські мілблогери, схоже, знову (після періоду самоцензури, ймовірно, спричиненої смертю фінансиста "Групи Ваґнера" Євґєнія Пріґожина та арештами вкрай критично налаштованих російських ультранаціоналістичних мілблогерів влітку 2023 року) фокусуються на скаргах на російське військове командування за те, що вони вважають неправильними рішеннями, які призводять до втрат серед російських військових. Скарги мілблогерів здебільшого зосереджені на тому, як погане ведення війни російським військовим командуванням та низький рівень дисципліни призвели до жорстокого поводження з російськими військовослужбовцями та до втрат, замість того, щоб зосереджуватися на успіху або невдачі російських військових операцій. Російські мілблогери регулярно скаржилися на те, що накази російського військового командування використовувати "м'ясні атаки" для витіснення українських сил з позицій на східному (лівому) березі Херсонської області призвели, наприклад, до значних втрат серед російських військовослужбовців.

• Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на північний захід від Горлівки, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області, а також у східній (лівобережній) частині Херсонської області і просунулися на схід від Синьківки.

• Рада федерації РФ затвердила федеральний бюджет Росії на 2024–2026 роки 22 листопада, і російські чиновники продовжують наголошувати на соціальних видатках, а не на оборонних.

• Російський уряд й окупаційна влада продовжують примусово депортувати дітей з окупованої України до Росії під виглядом лікування.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: