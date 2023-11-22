Блокування кордону: Верховна Рада звернулася до Сейму і Сенату.

 

Верховна Рада України звернулася до новосформованих Сейму та Сенату Польщі щодо блокування українських кордонів польськими перевізниками. У постанові, ухваленій депутатами Верховної Ради у середу, 22 листопада, пропонується продовжувати співпрацю між країнами.

 

Постанову №10243 підтримали 284 нардепи на пленарному засіданні. У постанові Україна пропонує продовжувати співпрацю між Польщею та Ураїною і порушує питання блокування кордонів польськими перевізниками, яке триває з 6 листопада.

 

«Нам надзвичайно важить добросусідство у відносинах України та Польщі в умовах надзвичайно важкої соціально-економічної ситуації в нашій країні, спричиненої знищенням або пошкодженням значної частини промислового потенціалу України внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, складною ситуацією у сферах енергетики, машинобудування, переробної промисловості. На жаль, за таких надзвичайно несприятливих умов ситуація для України значно ускладнилась останніми днями внаслідок початку блокування пунктів пропуску через українсько-польський кордон», – йдеться у пояснювальній записці до постанови.

 

У зверненні депутати підкреслили, що блокування руху товарів через кордон України та Польще призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в Україні, і так підірваної російським повномасштабним вторгненням. У постанові підкреслюється надзвичайно важливу роль експорту та імпорту з Польщею в забезпеченні життєдіяльності української економіки.

 

«За таких обставин, необхідно невідкладно знайти шляхи виходу із ситуації, що склалася на україно-польському кордоні. Сподіваємося, що схвалення Звернення Верховної Ради до новообраних Сейму і Сенату Республіки Польща сприятиме тому, що обране на нещодавніх виборах нове скликання Сейму і Сенату Республіки Польща буде не менш відкритим до спільної продуктивної співпраці, заснованої на взаємній довірі та повазі на користь польського та українського народів», – йдеться у зверненні.

 

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували рух для українських вантажівок у трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Українським далекобійникам доводиться чекати на в’їзд до країни до десяти днів. Більше трьох тисяч вантажівок стоїть на польському прикордонні. Серед вимог протестувальників – знову запровадити дозвільну систему для українських перевізників у країнах ЄС, заборонити перевезення всередині Євросоюзу. Страйкарі з Польщі хочуть отримати окремий коридор на пунктах пропуску для своїх вантажівок, що виїжджають з України, та доступ до системи «Шлях».

 

21 листопада українські перевізники організували попереджувальну акцію на кордоні з Польщею, поблизу Краківця. 

 

22.11.2023

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