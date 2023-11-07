Польські перевізники блокують рух на дорогах, що ведуть до кордону.

Польські перевізники блокують три пункти пропуску "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин". Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

 

 

"Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності". Перебуваємо у постійній комунікації з нашим посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію", – йдеться у повідомленні.

 

 

У Мінінфраструктури зазначили, що офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представникові української сторони.

 

"З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях". За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", – додали у відомстві.

 

 

Нагадаємо, що про страйки польських перевізників на кордоні стало відомо наприкінці жовтня. Причина – надмірна, на думку поляків, конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

 

У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

 

6 листопада польські перевізники розпочали простести. Відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин–Дорогуськ", "Краковець–Корчова", "Рава-Руська–Гребенне". Рух для вантажівок ускладнено рух як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд. Організатори протесту пропускають по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.

 

07.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Століття бабака
Марта Кузій
Артист тепер став транслятором, медіатором і представником нашого суспільства. Через нього в осіб, із якими він взаємодіє, створюється певний образ України. Це складно, виснажливо й не завжди про арт. Але ту роботу, яку нам століття трагічно заважали робити, мусимо завершити.
06.11.23 | | Штука
621-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення.
06.11.23 | | Україна
620-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.
04.11.23 | | Україна
Російська національна ідея: вішати
Нікодем Щиґловський
У Калінінграді відкрили пам'ятник жодним чином не пов'язаному з історією Кеніґсберґа Муравйову, якого були прозвали "Вішатель"
04.11.23 | | Минуле
Потяг 152
Василь МАХНО
Згадуватиму потяги, якими їздив у різних країнах, і фільми, які колись передивився, бо відчувши себе пасажиром, ти знаєш, на якій станції потрібно виходити
04.11.23 | | Дискурси
Роман Шухевич: дзеркало парадоксів відродження
Олеся Ісаюк
Парадоксально: чи не найразючіша динаміка зросту симпатій до Романа Шухевича – у змішаних за мовною ознакою українсько-російських сім’ях
04.11.23 | | Галичина
619-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.
04.11.23 | | Україна
Режисерка Наталія Сиваненко дебютує «Паливом» у Львові
Атмосфера Блакитної зали щонайкраще передає настрій п’єси «Паливо»: місто, охоплене полум’ям війни, тваринні інстинкти виживання примушують чіплятися за останнє прекрасне, що може зігріти тіло (паливо від книг) і душу (роздуми над змістом прочитаного).
03.11.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.