Польські перевізники блокують рух на дорогах, що ведуть до кордону.

Польські перевізники блокують три пункти пропуску "Корчова – Краковець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин". Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності". Перебуваємо у постійній комунікації з нашим посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію", – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури зазначили, що офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представникові української сторони.

"З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях". За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", – додали у відомстві.

Нагадаємо, що про страйки польських перевізників на кордоні стало відомо наприкінці жовтня. Причина – надмірна, на думку поляків, конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали простести. Відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин–Дорогуськ", "Краковець–Корчова", "Рава-Руська–Гребенне". Рух для вантажівок ускладнено рух як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд. Організатори протесту пропускають по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.