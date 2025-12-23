В Угорщині страйкують автоперевізники.

Вони скаржаться на стрімке підвищення дорожніх зборів.

 

 

Тисячі водіїв вантажівок взяли участь у акції протесту в Угорщині, висловивши незгоду з різким підвищенням дорожніх зборів, запланованим на січень наступного року. Про це повідомив телеканал Euronews. Протестувальники, зокрема, заблокували деякі автостради національного значення, кілька десятків фур в'їхали до Будапешта, спричинивши там тимчасові затори.

 

Профспілка водіїв вантажного транспорту стверджує, що рішення влади підняти так звані інфраструктурні збори вдарить не лише по транспортних компаніях, а й по їхніх клієнтах, малих та середніх угорських підприємствах. А це опосередковано спровокує значне зростання цін, особливо на продукти харчування.

 

Влада вже назвала протест «неспівмірним». Чиновники пояснюють, що, коригуючи дорожні тарифи, хочуть перескерувати вантажний транспорт на автомагістралі та що нібито цей захід був схвалений усіма зацікавленими сторонами, включно з профспілкою.

 

Проте страйкарі вважають інакше. Вони стверджують, що стрімке зростання зборів покликане витіснити з ринку малих та середніх перевізників, підтримавши великих – здатних впоратися з відчутним фінансовим навантаженням за користування дорогами.

 

23.12.2025

