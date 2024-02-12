Пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» запрацює у найближчі пів року.

 

Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» запрацює у найближчі пів року. Про це, за результатами зустрічі на майбутньому міжнародному автомобільному пункті пропуску із представниками Підкарпатського воєводства повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

 

«У вересні 2021 року разом з тодішньою воєводою Підкарпатською Евою Леніарт ми заклали капсулу будівництва. Сьогодні з новопризначеною очільницею Підкарпатського воєводства пані Терезою Кубас-Гуль оглянули хід робіт на майбутньому автомобільному пункті пропуску. Зараз він уже на завершальному етапі», – сказав він.

 

Ева Леніарт зауважила, що створення пішохідного пункту пропуску могло б стати наступним етапом проєкту. Максим Козицький зауважив, що саме такі плани були ще на початку задуму.

 

Крім того, минулого місяця Львівська ОВА подала у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозицію доповнити Угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» залізничним сполученням. Аналогічне звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство.

 

«Пропонуємо здійснювати контрольні процедури на залізничному пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» спільно з контролюючими органами Польщі за принципом пункту пропуску у Смільниці. Наразі очікуємо на відповіді», – додав Максим Козицький.

 

Нагадаємо, колії на дільницях «Самбір – Хирів» та «Держкордон – Старява – Хирів – Нижанковичі – Держкордон» повністю переобладнали для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень.

 

Зараз розглядається питання щодо курсування на дільниці «Кросценко — Старява — Хирів — Нижанковичі — Перемишль» чотирьох регіональних міжнародних поїздів. Місткість кожного – 206 пасажирів.

 

Під час зустрічі Максим Козицький також наголосив, що Львівщина зацікавлена у подальшій розбудові прикордонної інфраструктури, зокрема у створенні пункту пропуску «Лопушанка – Міхновець», адже це покращить сполучення між Польщею та Україною, розвантажить інші пункти пропуску, сприятиме співпраці людей, які живуть у прикордонних містах і селах та розвитку туризму. Пані воєвода зазначила, що Польща також у цьому зацікавлена.

 

«Домовилися, що після завершення робіт на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» повернемося до цього питання і обговоримо джерела фінансування будівництва майбутнього пункту пропуску, його тип та розташування», – резюмував начальник Львівської ОВА.

 

 

12.02.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Золота доба флейти
Олександра Шутко
У Львівській національній філармонії 22 лютого заслужений артист Юрій Шутко разом з Академічним камерним оркестром «Віртуозами Львова» (диригент – Тарас Вергун) представить нову програму зі скарбниці флейтової музики.
12.02.24 | | Штука
Голос української душі
Тетяна ШПАЙХЕР
У Відні відкрилася виставка українського художника Івана Марчука. Майстер представив свої роботи за майже 60 років творчої діяльності
11.02.24 | | Україна
718-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 33 атаки), Бахмутському (22 атаки) та Мар’їнському (19 атак) напрямках
11.02.24 | | Україна
Старт Фестивалю-Премії «ГРА»
 В умовах повномасштабної війни «GRA» – це не тільки відзначення вистав та їхніх творців, це ще й свідчення того, що український театр, незважаючи на всі перепони, продовжує розвиватися і плідно працювати.
10.02.24 | | Штука
717-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 33 атаки), Бахмутському (22 атаки) та Мар’їнському (19 атак) напрямках
10.02.24 | | Україна
Повернення Святослава Ігоревича з візантійського походу
Василь МАХНО
...і заходили  в тяж кобилиці в печеніжих краях в пограниччі хозар
10.02.24 | | Дискурси
Безнадєждінська Росія
Максим МУЛЯР
Чи готовий був кремлівський режим допустити на вибори президента хоча б трішки незалежного кандидата? Аж ніяк, навіть попри безальтернативно високі електоральні рейтинги Путіна.
09.02.24 | | У світі
1984. Альпаки проти Орвелла
Олексій Паляничка
Вихід із вʼязниці насправді є. Над сценою висить платформа із засохлим деревом, що росте донизу. З іншого боку є також дерево, яке росте догори. Ці два світи зʼєднує вікно. Але воно надто високо, щоб можна було вибратися з цього перевернутого світу.
09.02.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.