Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» запрацює у найближчі пів року. Про це, за результатами зустрічі на майбутньому міжнародному автомобільному пункті пропуску із представниками Підкарпатського воєводства повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

«У вересні 2021 року разом з тодішньою воєводою Підкарпатською Евою Леніарт ми заклали капсулу будівництва. Сьогодні з новопризначеною очільницею Підкарпатського воєводства пані Терезою Кубас-Гуль оглянули хід робіт на майбутньому автомобільному пункті пропуску. Зараз він уже на завершальному етапі», – сказав він.

Ева Леніарт зауважила, що створення пішохідного пункту пропуску могло б стати наступним етапом проєкту. Максим Козицький зауважив, що саме такі плани були ще на початку задуму.

Крім того, минулого місяця Львівська ОВА подала у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозицію доповнити Угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» залізничним сполученням. Аналогічне звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство.

«Пропонуємо здійснювати контрольні процедури на залізничному пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» спільно з контролюючими органами Польщі за принципом пункту пропуску у Смільниці. Наразі очікуємо на відповіді», – додав Максим Козицький.

Нагадаємо, колії на дільницях «Самбір – Хирів» та «Держкордон – Старява – Хирів – Нижанковичі – Держкордон» повністю переобладнали для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень.

Зараз розглядається питання щодо курсування на дільниці «Кросценко — Старява — Хирів — Нижанковичі — Перемишль» чотирьох регіональних міжнародних поїздів. Місткість кожного – 206 пасажирів.

Під час зустрічі Максим Козицький також наголосив, що Львівщина зацікавлена у подальшій розбудові прикордонної інфраструктури, зокрема у створенні пункту пропуску «Лопушанка – Міхновець», адже це покращить сполучення між Польщею та Україною, розвантажить інші пункти пропуску, сприятиме співпраці людей, які живуть у прикордонних містах і селах та розвитку туризму. Пані воєвода зазначила, що Польща також у цьому зацікавлена.