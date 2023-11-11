Ситуація на кордоні: поліція Польщі допомагає водіям об'їжджати заблоковані дороги.

 

З 6 листопада на кордоні з Україною страйкують польські перевізники, відтак черги з вантажних транспортних засобів стають усе довшими. Про це повідомляє інформаційний портал радіо RMF24.

 

 

Так, зокрема час очікування перед пунктом "Дорогуськ – Ягодин" збільшився з 39 до 50 годин. У черзі стоїть близько 900 вантажівок.

У "Гребенному" приблизний час очікування – 130 годин. Там стоїть близько 1300 вантажівок.

При цьому в "Медиці" черга подовжилася з 65 до 109 годин. 

 

Така ситуація змусила створити кризовий штаб при Підкарпатському воєводі, який прийняв рішення про конвоювання поліцією вантажівок до самого пункту пропуску в Корчовій в об’їзд протесту польських перевізників.

 

«Вантажівки в колонах у супроводі поліції, по 25 штук за раз, рухаються автострадою А4 прямо до кордону», – повідомила Анна Длугош з поліцейського відділку в Ярославі.

 

Оскільки польські перевізники заблокували дорогу №94, то для колон українських вантажівок відкрили автостраду А4, яка на щодень є закритою для руху вантажного транспорту. Обидві дороги йдуть фактично паралельно одна одній до самого пункту пропуску в Корчовій.

 

«Через те, що українські вантажівки тепер просто об'їжджають протест, вся демонстрація втрачає сенс. Досі ми поводилися дуже ввічливо і мирно. І далі вважаємо, що так має бути, але не буду приховувати, що хлопці, які мерзнуть в осінню погоду, дуже роздратовані ситуацією, що склалася. Ми опинилися на узбіччі», – каже Томаш Борковський із Комітету захисту транспортних перевізників та роботодавців.


 

Нагадаємо, що ситуація в пунктах пропуску на кордоні з Польщею загострилася через страйк перевізників, які 6 листопада перекрили дороги на під'їздах до кордону і вимагають скасування транспортного безвізу. Організатори протесту пропускають по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.

11.11.2023

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