Польща розпочала будівництво другого ряду загороджень на кордоні з Білорусcю.

На польсько-білоруському кордоні в Підляському воєводстві Польщі почали встановлюват додаткову низку загороджень. Про це повідомила радіостанція RMF FM. «Нове загородження допоможе Прикордонній варті затримувати мігрантів, яким вдалося подолати перший бар'єр. Матеріали для будівництва вже доставляються на кордон», – йдеться у повідомленні.

Другий ряд огорож, за даними RMF FM, являтиме собою сітчасту огорожу з двома додатковими витками колючого дроту, призначену для того, щоб зупинити міґрантів, які перелізли через першу 5-метрову огорожу. Паркан буде споруджено вздовж дороги поряд з металевою огорожею на кордоні. Висота конструкції становитиме чотири метри.

Встановленням огорожі займаються інженерні війська. Роботи планують завершити до кінця січня або найпізніше до початку весни.

Нагадаємо, що 2022 року Польща звела сталевий паркан довжиною 186 км і висотою 5,5 метрів з колючим дротом на всій протяжності кордону з Білорусією, за винятком ділянок, які проходять через водні перешкоди.

Влітку 2023 року завершилося встановлення електронного бар'єру на сухопутній ділянці польсько-білоруського кордону. Він включає електронні системи контролю, в тому числі камери нічного бачення, тепловізорні камери тощо. Зведення електронного бар'єру на водних ділянках кордону розпочалося наприкінці лютого 2024 року і було завершено у вересні 2025 року.