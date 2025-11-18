Міністр оборони Польщі звинуватив Росію у диверсії на залізниці.

Віцеміністр внутрішніх справ заявив, що «росіяни хотіли відбити бажання у польського суспільства підтримувати Україну».

 

 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) звинуватив Росію в причетності до інциденту на польській залізниці, на ділянці Варшава-Люблін, де вибухом було пошкоджено колії. «Можна сказати, що всі сліди ведуть на схід – до Росії», – сказав міністр в етері радіостанції RMF FM. Він додав, що пошук безпосередніх виконавців підриву ще триває.

 

З твердженням глави польського військового відомства погодився заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Вєслав Щепанський (Wiesław Szczepański). «Росіяни хотіли відбити бажання у польського суспільства підтримувати Україну, оскільки ця залізнична лінія є маршрутом гуманітарної допомоги. Багато хто каже: давайте перестанемо допомагати Україні, тоді, можливо, цих подій у Польщі не буде, просто не буде провокацій з боку російських служб, бо допомагаючи Україні сьогодні, ми просто стаємо елементом агресії», – заявив він етері Polskie Radio24

 

Пан Щепанський також прокоментував пост у соцмережах депутата Сейму від ультраправої партії «Конфедерація» Конрада Берковича (Konrad Berkowicz), в якому той натякнув на відповідальність України. «Депутат грає на руку російському наративу, і я думаю, що він міг би просто бути гостем Путіна в Москві сьогодні», – наголосив заступник міністра. Він додав, що «росіяни хотіли б, щоб ми налаштувалися проти українців».

 

Нагадаємо, що 16 листопада на залізничній лінії у Мазовецькому воєводстві, в районі станції Гарволін, машиніст потяга зауважив пошкодження рейок. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав подію «актом саботажу» і підтвердив, що колію було підірвано дистанційно з використанням двох SIM-карт до мобільних телефонів.

 

За даними журналістів RMF24.pl, влада вже має інформацію про осіб, які придбали ці SIM-карти, а правоохоронці отримали номери їхніх паспортів.  Однак, як стверджують експерти, власники цих номерів можуть бути не пов'язані зі справою, оскільки злочинці часто використовують крадені пристрої.

18.11.2025

