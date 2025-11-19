Польща закриває російське консульство в Ґданську.

Це останнє дипломатичне представництво РФ у Польщі за межами Варшави.

Міністерство закордонних справ Польщі ухвалило рішення закрити генеральне консульство Росії у Ґданську. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву міністра закордонних справ Радослава Сікорського. «Я вже вирішив відкликати свою згоду на функціонування російського консульства, останнього в Ґданську, про що російській стороні буде повідомлено офіційною нотою протягом наступних кількох годин», – заявив голова польського зовнішньополітичного відомства під час пресконференції в Сеймі у середу, 19 листопада.

На запитання, чи не планує Варшава розривати дипломатичні відносини з Москвою після російських диверсій на польській території, міністр дав негативну відповідь. Сікорський пояснив, що Польща не планує розривати дипломатичних відносин з Росією «так само, як інші країни не розривають свої, на територіях яких відбувалися акти саботажу чи тероризму». Він нагадав, що «був напад на приватний будинок британського прем'єр-міністра, були акти саботажу в Німеччині, Чехії, Болгарії та кількох інших країнах, а також у нас були вбивства».

«Я особисто поговорю з генеральним секретарем НАТО з цього питання сьогодні ввечері, а завтра проведу брифінг для Ради ЄУ зі закордонних справ», – оголосив Сікорський. Він пообіцяв закликати інших членів ЄУ обмежити пересування двох тисяч російських дипломатів, акредитованих у країнах спільноти. За його словами, «до 40% з них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом».



Сікорський додав, що Польща офіційно звернеться до Мінська з проханням про передачу осіб, підозрюваних у диверсії на польській залізниці. Проте визнав, що не має великої надії на успіх. «Ми знаємо природу білоруського режиму. Це режим, який ув’язнює тисячі людей, включно з нашими співвітчизниками. Це режим, який не видає встановлену особу вбивці польського солдата. Але ми повинні робити те, що повинні. Можливо, одного дня білоруська чи російська влада передумає. Необхідно дотримуватися процедур», – наголосив він.

Нагадаємо, що 16 листопада на залізничній лінії Варшава–Дорогуськ було вчинено дві диверсії. Вибухами пошкоджено залізничні колії. На щастя, руйнування було вчасно зауважено, тож вдалося запобігти аварії з людськими жертвами.

У вівторок Урядовий центр безпеки оголосив про запровадження третього рівня тривоги CHARLIE на залізничних лініях, що управляються PKP Polskie Linie Kolejowe та PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, який діятиме з півночі до 28 лютого 2026 року.