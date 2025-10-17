Польща відмовилася видати ФРН українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків».

Дональд Туск, коментуючи рішення суду, заявив: «І правильно. Справу закрито».

Окружний суд Варшави відмовився екстрадувати до Німеччини громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до диверсії на газогонах «Північний потік» і «Північний потік – 2». Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita. Щобільше, суд вирішив звільнити Журавльова з-під варти. Засідання проходило у закритому режимі, але журналістів допустили на оголошення рішення суду.

Польський суд визнав, що німецька сторона не надала достатньо доказів причетності Журавльова до підриву «Північних потоків». Окрім того, повідомляє видання, суд оцінював, чи є дія, яку інкримінують Журавльову, злочином з погляду польського права. «А дію, яку інкримінують, була виконано в контексті злочинної та геноцидної війни, яку з 2014 року Росія веде проти України», — ухвалив суд.

Адвокат затриманого Тимофій Папроцький до оголошення рішення суду наполягав на тому, що його підзахисний не може розраховувати на справедливий розгляд у Німеччині. Папроцький також заявив, що «жоден громадянин України не може бути звинувачений або зрештою засуджений за будь-які дії проти Росії».

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення суду, написав у соцмережі X: «І правильно. Справу закрито». Ще раніше він стверджував, що екстрадиція Журавльова не відповідає інтересам його країни.

49-річного інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова затримали в Польщі наприкінці вересня. Його оголосила у розшук влада Німеччини. Німецькі слідчі вважають, що Журавльов брав участь у підриві «Північного потоку» у вересні 2022 року. За версією німецьких правоохоронних органів, Журавльов та інші учасники диверсії для здійснення плану підриву газогону орендували у Німеччині яхту під назвою Andromeda і вийшли на ній у Балтійське море. Журавльов, за версією слідства, був одним з тих пірнальників, які встановили вибухові пристрої на підводному газогоні. Сам Журавльов наполягає на своїй непричетності до диверсії та стверджує, що на той час перебував в Україні.