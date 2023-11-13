Польський Сейм очолив представник опозиції.

Новий маршалок Шимон Головня є головою партії Polska 2050, яка входить до опозиційного виборчого блоку «Третій шлях».

Представник польської опозиції Шимон Головня очолив Сейм Республіки Польща (нижню палату парламенту країни). Про це повідомило Polskie Radio24. У понеділок, 13 листопада, відбулася перша сесія Сейму десятого скликання, на якій депутати більшістю голосів обрали Головню своїм маршалком.

Він здобув упевнену перемогу над представницею все ще урядової партії «Право і справедливість» (ПіС) Ельжбетою Вітек (Elżbieta Witek). За Головню віддали голоси 265 депутатів, за Вітек – 193.

Відповідно до домовленості, досягнутої всередині опозиційної коаліції, сформованої трьома виборчими блоками («Громадянською коаліцією», «Третім шляхом» та «Лівицею»), Головня, представник партії Polska 2050, перебуватиме на посаді голови нижньої палати польського парламенту до 13 листопада 2025 року, потім на цій посаді на наступні два роки його має змінити представник «Лівиці» Влодзімеж Чаржастий (Włodzimierz Czarzasty).

За результатами останніх парламентських виборів у Польщі ПіС здобула 194 мандати у Сеймі з 460. «Громадянська коаліція» отримала 157 місць у сесійні залі, «Третій шлях» – 65, «Нова лівиця» – 26, «Конфедерація» – 18. Тож опозиція здатна сформувати трипартійну коаліцію («Громадянська коаліція», «Третій шлях», «Лівиця») у 248 мандатів. Для здобуття більшості було б достатньо й 231.

Згідно з конституцією РП, формування нового кабінету міністрів після виборів може бути проведено у три етапи. На першому етапі президент доручає сформувати уряд, який має отримати схвалення нижньої палати парламенту – польського Сейму – абсолютною більшістю голосів. Якщо це не вдається, самі парламентарі отримують можливість призначити нову кандидатуру для формування кабінету. У цьому разі також уряд має отримати підтримку Сейму. І тільки якщо цього не станеться, президент повторно повинен буде доручити комусь зібрати кабінет. Анджей Дуда призначив дату установчого засідання нового парламенту на 13 листопада.