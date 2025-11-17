У Польщі вчинено диверсію на залізниці.

Внаслідок вибуху пошкоджено колії. Аварії потягів вдалося уникнути.

У Польщі невідомі зловмисники вчинили диверсію на залізниці. Внаслідок експлозії вибухового пристрою було пошкоджено залізничні колії на ділянці між Варшавою та Дембліном. Про це повідомило Polskie Radio24. Аварії потягів вдалося уникнути.

Згідно зі заявою польських правоохоронців, у понеділок, 17 листопада, о 07:39 за місцевим часом машиніст потяга повідомив диспетчерів про пошкодження полотна в районі Жичина – міста за 60 км від Варшави. При цьому потяг залишився на рейках, ніхто з пасажирів і членів залізничної бригади не постраждав.

Пасажирів було евакуйовано, а місце інциденту обгороджено для проведення огляду та ремонтних робіт.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спочатку припустив, що подія – акт диверсії, а потім підтвердив своє припущення. «На жаль, найгірші підозри підтвердилися. На лінії Варшава–Люблін (селище Міка) стався акт диверсії. Вибуховий пристрій здетонував і зруйнував залізничне полотно. На місці події працюють екстрені служби та прокуратура», – написав Туск у соцмережах.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський (Marcin Kierwiński) повідомив, що створено спеціальну слідчу групу для розслідування диверсії, і пообіцяв досить швидко впіймати зловмисників. «Зібрано безліч доказів, які дозволять швидко встановити винних у цьому акті саботажу. Поліція отримала записи з камер спостереження з усіх місць у цьому районі», – запевнив він.