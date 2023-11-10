Польська опозиція домовилася про створення урядової коаліції.

Лідери опозиційних сил підписали коаліційну угоду, яка містить 24 пункти.

Представники трьох парламентських опозиційних сил Польщі – «Громадянської коаліції», «Третього шляху» та «Лівиці» домовилася про створення коаліції для фомування майбутнього уряду. Про це повідомив телеканал TVN24. Лідери зазначених політичних сил – Дональд Туск (Donald Tusk), Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz), Шимон Головня (Szymon Hołownia), Влодзімєж Чажастий (Włodzimierz Czarzasty) і Роберт Бєдронь (Robert Biedroń) після 12-годинної наради підписали коаліційну угоду, яка містить 24 пункти.

«Зі сьогоднішнього дня ми готові взяти на себе відповідальність за нашу батьківщину. Угода – це набір орієнтирів для нашої співпраці після отримання від президента країни можливості формування уряду. Ми зобов’язуємося працювати разом, щоб покращити рівень життя та відчуття безпеки громадян нашої країни як сучасної нації в центрі Європи, дружньої до сусідів, які поділяють наші цінності, поважаючи традиції та цінності, що походять від нашої культури та історії. Ми працюватимемо злагоджено, дотримуючись положень цієї коаліційної угоди, з усвідомленням відповідальності за майбутнє Польщі», – заявив лідер «Громадянської коаліції» та кандидат на посаду прем'єрміністра Дональд Туск.

Нагадаємо, що наразі мандат на формування нового уряду президент Польщі Анджей Дуда надав чинному прем'єрміністрові, представникові консервативної партії «Право і справедливість» (ПіС) Матеушу Моравєцькому.

Опозиція, звісно, розкритикувала рішення Дуди. Так, Туск заявив, що таким чином нинішні можновладці сподіваються затягнути час, «вкрасти ще кілька днів, два-три тижні». «Зрештою, на мою думку, вони дуже пошкодують, що затягли цей принизливий для всіх момент», – наголосив Туск. «Подовженням аґонії чинного уряду» назвав крок президента співголова «Лівиці» Влодзімеж Чажастий.

За результатами останніх парламентських виборів у Польщі ПіС здобула 194 мандати у Сеймі з 460-ти. «Громадянська коаліція» отримала 157 місць в сесійні залі, «Третій шлях» – 65, «Нова лівиця» – 26, «Конфедерація» – 18. Тож опозиція здатна сформувати трипартійну коаліцію («Громадянська коаліція», «Третій шлях», «Лівиця») у 248 мандатів. Для здобуття більшості було б достатньо й 231.

Згідно з конституцією РП, формування нового кабінету міністрів після виборів може бути проведено у три етапи. На першому етапі президент доручає сформувати уряд, який має отримати схвалення нижньої палати парламенту – польського Сейму – абсолютною більшістю голосів. Якщо це не вдається, самі парламентарі отримують можливість призначити нову кандидатуру для формування кабінету. У цьому разі також уряд має отримати підтримку Сейму. І тільки якщо цього не станеться, президент повторно повинен буде доручити комусь зібрати кабінет. Анджей Дуда призначив дату установчого засідання нового парламенту на 13 листопада.