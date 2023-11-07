Президент Польщі доручив сформувати уряд чинному прем’єрові Моравєцькому.

Опозиція назвала цей крок Анджея Дуди «подовженням аґонії чинного уряду».

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок ввечері, шостого листопада, доручив сформувати новий уряд чинному прем'єр-міністрові Матеушу Моравєцькому. Про це повідомило Polskie Radio 24. Моравєцький подякував президентові через соціальні мережі за отримання такої місії.

«15 жовтня мої співвітчизники проголосували за парламент, в якому не домінує одна партія, а має переважати співпраця. Місія, яку доручив мені президент Анджей Дуда, є великою честю, але водночас і викликом. Я дякую президентові за його довіру. Запрошую до співпраці всіх парламентарів, які ставлять Польщу на перше місце», – написав Матеуш Моравєцький на своїй сторінці у Twitter.

Моравєцький – член консервативної партії «Право і справедливість» (ПіС), яка перебуває при владі в Польщі протягом восьми років, але внаслідок останніх парламентських виборів втратила абсолютну більшість у Сеймі, хоча і залишилася найбільшою політичною силою в країні.

При цьому про свою готовність сформувати правлячу коаліцію заявила група опозиційних політичних сил: ліберальний блок «Громадянська коаліція» (ГК), центристське об'єднання «Третій шлях» та соціал-демократична партія «Лівиця». Опозиціонери хотіли б бачити у кріслі голови уряду свого лідера – експрем'єра Польщі та колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска.

Раніше Дуда, котрий сам є вихідцем із політичного табору ПіС, провів консультаційні зустрічі з представниками всіх партій, які пройшли до нового Сейму. Проте ухвалюючи рішення про надання мандата на формування уряду, він фактично проіґнорував заяву трьох опозиційних партій, які в сукупності контролюють більшість місць у парламенті. У нинішній ситуації Моравецький практично не має шансів на створення урядової коаліції.

Опозиція, звісно, розкритикувала рішення Дуди. Так, Дональд Туск заявив, що таким чином нинішні можновладці сподіваються затягнути час, «вкрасти ще кілька днів, два-три тижні». «Зрештою, на мою думку, вони дуже пошкодують, що затягли цей принизливий для всіх момент», – наголосив Туск. «Подовженням аґонії чинного уряду» назвав крок президента співголова «Лівиці» Влодзімеж Чажастий (Włodzimierz Czarzasty).

Згідно з конституцією РП, формування нового кабінету міністрів після виборів може бути проведено у три етапи. На першому етапі президент доручає сформувати уряд, який має отримати схвалення нижньої палати парламенту – польського Сейму – абсолютною більшістю голосів. Якщо це не вдається, самі парламентарі отримують можливість призначити нову кандидатуру для формування кабінету. У цьому разі також уряд має отримати підтримку Сейму. І тільки якщо цього не станеться, президент повторно повинен буде доручити комусь зібрати кабінет. Анджей Дуда призначив дату установчого засідання нового парламенту на 13 листопада.