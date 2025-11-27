У Росії закривають генконсульство Польщі в Іркутську.

Це було останнє дипломатичне представництво Польщі в Росії за межами Москви.

 

 

Російська влада відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі в Іркутську. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву Міністерства закордонних справ РФ. Польща була єдиною європейською країною, яка мала генконсульство в Іркутську. Його працівники допомагали репатріюватися нащадкам польських громадян, депортованих до Сибіру.

 

Амбасадора Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського у четвер, 27 листопада, викликали до МЗС Росії, де йому вручили відповідну ноту. У Заяві російського МЗС наголошується, що закриття консульства в Іркутську було зроблено у відповідь на рішення польської влади припинити діяльність Генконсульства Росії в Гданську.

 

«27 листопада до МЗС Росії був викликаний амбасадор Польщі в Російській Федерації, йому вручено ноту, яка повідомляє, що як відповідь на відкликання польською владою з 23 грудня 2025 року згоди на функціонування Генерального консульства Росії в Ґданську російська сторона ухвалила рішення про відкликання з 30 грудня 2025 згоди на функціонування Генерального консульства Польщі в Іркутську… Згортання під абсурдним приводом російської консульської присутності в Польщі є відверто ворожим, необґрунтованим кроком польського керівництва, у відповідь на який на території Російської Федерації буде закрито останнє з польських консульських установ, які ще функціонували», – йдеться у заяві, опублікованій на сайті російського зовнішньополітичного відомства. У МЗС РФ також наголосили, що не залишать «недружні випади» проти Москви «без адекватної, болючої відповіді».

 

Нагадаємо, що 19 листопада Варшава ухвалила рішення закрити Генконсульство РФ у Гданську, поклавши на Москву відповідальність за диверсії на залізничній інфраструктурі. У МВС Польщі заявили, що диверсії 15-16 листопада, внаслідок яких було пошкоджено ділянки колії на залізничній лінії Варшава - Люблін, могли бути влаштовані російськими спецслужбами. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначав, що у підриві підозрюються двоє громадян України, які співпрацювали зі спецслужбами Росії. «Встановленими особами є двоє громадян України, які протягом тривалого часу діяли та співпрацювали з російськими спецслужбами. Це висновок наших спецслужб та прокуратури, а також результат співпраці з нашими союзними спецслужбами», – заявив Туск.

27.11.2025

