Польща розпочинає масштабну операцію боротьби з гібридними загрозами «Горизонт».

Вона стала відповіддю на акти саботажу проти стратегічної інфраструктури.

 

   Начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула

 

У четвер увечері, 20 листопада, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про початок масштабної операції Війська Польського під назвою «Горизонт» (Horyzont). Польські вояки мають посилити служби, які займаються залагодженням безпеки критично важливої ​​інфраструктури. Про це повідомило Polskie Radio24. Операція розпочалася невдовзі після опівночі у п’ятницю, 21 листопада,та триватиме до 28 лютого 2026 року.

 

Операція «Горизонт» стала відповіддю на акти саботажу проти стратегічної інфраструктури Польщі, передовсім проти залізниці. Йдеться про руйнування вибуховим пристроєм залізничних колій на станції Міка (Гарволинський район, Мазовецьке воєводство) та встановлення пристрою, який міг спричинити сходження з рейок потяга на станції Ґоломб під Пулавами (Любельське воєводство). В операції задіяно близько десяти тисяч солдатів, які співпрацюватимуть з поліцією, прикордонною службою, іншими відомствами в умовах, які, за словами Навроцького, «не можна чітко визначити як мирні чи воєнні».

 

«Польща готова і використовуватиме всі ресурси, які має у всіх міністерствах і державних установах, щоб захистити безпеку громадян і безпеку інфраструктури», – заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський (Marcin Kierwiński) на спеціальній пресконференції, присвяченій «Горизонту». Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) заявив, що ця операція стане однією з наймасштабніших за останні роки. «Ми задіюємо до 10 тисяч військовослужбовців. Це одна з найбільших операцій після "Безпечного Підляшшя", "Гвардії Східної Варти" та операції у Балтійському морі», – зазначив він.

 

Начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула (Wiesław Kukuła) представив стратегічні положення операції: «Нашими цілями будуть: по-перше, підтримка діяльності служб, підпорядкованих міністру внутрішніх справ та адміністрації; по-друге, запобігання актам саботажу та диверсіям; по-третє, обмеження свободи дій і запровадження додаткових, неприйнятних ризиків для потенційних саботажників та диверсантів; і, нарешті, активізація громадян спостереження».

 

Представники польської влади наголоили, що ці заходи є відповіддю на нестабільну ситуацію з безпекою в Центральній та Східній Європі. Третій рівень загрози залізничній інфраструктурі, оголошений за день до пресконференції, став одним із імпульсів для початку операції.

21.11.2025

