Сенат США заблокував допомогу Ізраїлю без України.

Раніше цей документ був схвалений Палатою представників.

Сенат США у вівторок ввечері, сьомого листопада, заблокував законопроєкт про надання 14,3 млрд доларів на допомогу Ізраїлю у його боротьбі проти терористичної організації ХАМАС без одночасного надання допомоги Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Другого листопада цей документ був схвалений Палатою представників, де більшість належить республіканцям. У Сенаті переважають демократи.

Якби Сенат схвалив законопроєкт, то він був би переданий на підпис президентові США Джо Байдену. Проте Білий дім заздалегідь попередив, що Байден накладе вето і відмовиться підписувати цей документ, навіть якщо він пройде голосування в обох палатах і опиниться на його столі.

Законопроєкт, вперше представлений республіканцями в Палаті представників 30 жовтня, став першою великою законодавчою ініціативою за нового спікера нижньої палати Майка Джонсона. Суть його у наданні допомоги винятково для Ізраїлю, зокрема, передбачалося виділити 4 млрд доларів на закупівлю ізраїльських систем протиповітряної оборони «Залізний купол» та «Праща Давида», а також 1,2 млрд доларів на розробку системи «Залізний промінь».

Раніше, 20 жовтня, Джо Байден надіслав до Конґресу США запит на виділення відразу 106 млрд доларів, з яких більше половини пішло б Україні, а решта – Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США з Мексикою.