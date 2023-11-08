Сенат США заблокував допомогу Ізраїлю без України.

Раніше цей документ був схвалений Палатою представників.

 

 

Сенат США у вівторок ввечері, сьомого листопада, заблокував законопроєкт про надання 14,3 млрд доларів на допомогу Ізраїлю у його боротьбі проти терористичної організації ХАМАС без одночасного надання допомоги Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Другого листопада цей документ був схвалений Палатою представників, де більшість належить республіканцям. У Сенаті переважають демократи.

 

Якби Сенат схвалив законопроєкт, то він був би переданий на підпис президентові США Джо Байдену. Проте Білий дім заздалегідь попередив, що Байден накладе вето і відмовиться підписувати цей документ, навіть якщо він пройде голосування в обох палатах і опиниться на його столі.

 

Законопроєкт, вперше представлений республіканцями в Палаті представників 30 жовтня, став першою великою законодавчою ініціативою за нового спікера нижньої палати Майка Джонсона. Суть його у наданні допомоги винятково для Ізраїлю, зокрема, передбачалося виділити 4 млрд доларів на закупівлю ізраїльських систем протиповітряної оборони «Залізний купол» та «Праща Давида», а також 1,2 млрд доларів на розробку системи «Залізний промінь».

 

Раніше, 20 жовтня, Джо Байден надіслав до Конґресу США запит на виділення відразу 106 млрд доларів, з яких більше половини пішло б Україні, а решта – Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США з Мексикою.

08.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Оскароносна Варвара із Харкова
Микола Шемет
У планах Музею видатних харків`ян є створити зал імені Варвари Каринської. Хоча під час війни більше доводиться перейматися розірваними трубами та батареями, заміною вибитих вікон, пакуванням експонатів тощо.
07.11.23 | | Штука
622-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
07.11.23 | | Україна
621-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення.
06.11.23 | | Україна
Місія науковця і  громадянина: поміж війною і репресіями
Мирослав Трофимук
Степанові Трофимукові, дослідникові літературного процесу Галичини і Західної Волині, перекладачеві і громадському діячеві, виповнилося б 100 років. Спогади сина
05.11.23 | | Минуле
620-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.
04.11.23 | | Україна
Російська національна ідея: вішати
Нікодем Щиґловський
У Калінінграді відкрили пам'ятник жодним чином не пов'язаному з історією Кеніґсберґа Муравйову, якого були прозвали "Вішатель"
04.11.23 | | Минуле
Потяг 152
Василь МАХНО
Згадуватиму потяги, якими їздив у різних країнах, і фільми, які колись передивився, бо відчувши себе пасажиром, ти знаєш, на якій станції потрібно виходити
04.11.23 | | Дискурси
Роман Шухевич: дзеркало парадоксів відродження
Олеся Ісаюк
Парадоксально: чи не найразючіша динаміка зросту симпатій до Романа Шухевича – у змішаних за мовною ознакою українсько-російських сім’ях
04.11.23 | | Галичина

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.