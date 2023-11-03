Палата представників США схвалила пакет допомоги Ізраїлю без України.

Джо Байден ще напередодні застеріг, що накладе вето на такий законопроєкт.

Палата представників Конґресу США схвалила окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Про це повідомляє видання The Hill. За документ проголосували 226 членів палати, проти – 196.

Законопроєкт, репрезентований республіканцями в Палаті представників 30 жовтня, став першою великою законодавчою ініціативою за нового спікера Майка Джонсона. Документ передбачає, серед іншого, виділення чотирьох мільярдів доларів на ізраїльські системи протиповітряної та протиракетної оборони «Залізний купол» та «Праща Давида». Ще $1,2 млрд має піти на розробку лазерної системи оборони «Залізний промінь».

Газета зазначає, що голосування «підготувало ґрунт для жорсткої сутички з демократами в Сенаті та Білому домі, які розкритикували законопроєкт». Президент США Джо Байден ще напередодні застеріг, що накладе вето на запропонований республіканською більшістю в Палаті представників законопроєкт про термінову військову допомогу лише Ізраїлю без урахування інтересів України, якщо ця пропозиція пройде обидві палати Конґресу.

Цікаво, що у вищій палаті Конґресу як демократи, так і республіканці розкритикували план конґресменів-республіканців надати допомогу лише Ізраїлю. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer) назвав поданий у Палаті представників законопроєкт «несерйозною пропозицією». «Якщо його буде схвалено нижньою палатою, то при вступі до Сенату він не матиме жодних шансів», – заявив він журналістам. Утім навіть лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл (Mitch McConnell), виступаючи перед журналістами, розкритикував документ своїх однопартійців. Він вказав на необхідність включення до законопроєкту заходів щодо чотирьох реґіонів – України, Ізраїлю, Тайваню та кордону США з Мексикою.

У Бюро управління та бюджету Білого дому зазначили, що допомога Ізраїлю й Україні має бути виділена в рамках одного пакету, поділ може «призвести до глобальних наслідків» для національної безпеки.

Нагадаємо, що президент Джо Байден раніше попросив Конґрес про виділення відразу 106 млрд доларів, з яких більше половини пішло б Україні, а решта – Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США з Мексикою.