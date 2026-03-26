Євроунія заморозила кредитний план для Угорщини на 16 млрд євро.

Це сталося після саміту ЄУ, на якому угорський прем'єр Орбан блокував допомогу Києву.

 

 

Європейська комісія відклала затвердження кредитного плану для Угорщини щодо оборонної програми Security Action for Europe (SAFE) через вето, накладене прем'єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном на допомогу Україні. Про це повідомила польська радіостанція RMF24.

 

Офіційно в Єврокомісії заявляють, що продовжують розглядати заявку Угорщини на кредит на суму 16 ​​млрд євро та схвалять план, коли він буде готовим. Проте, як розповіли RMF24 джерела в дипломатичних колах у Брюсселі, Єврокомісія не хоче надавати цю позику, оскільки Орбан «порушує принцип лояльної співпраці» та блокує фінансування України.

 

За даними радіо, Єврокомісія планувала заморозити заявку Будапешта за програмою SAFE (спрямованої на швидке посилення обороноздатності країн ЄУ) ще у лютому 2026 року до парламентських виборів у квітні: у Брюсселі сподіваються, що в Угорщині може змінитись уряд.

 

Нагадаємо, що на саміті Європейської Унії 19 березня Віктор Орбан підтвердив вето на надання Україні позики у 90 млрд євро як військової допомоги. Лідери країн – членів ЄУ погодили такий кредит ще в грудні 2025 року, але пізніше Угорщина заблокувала процедурні рішення. У Будапешті заявляють, що продовжать блокувати надання допомоги до часу, коли Київ відновить транзит російської нафти через українську територію, який припинився після ударів РФ по нафтогону «Дружба» наприкінці січня 2026 року.

 

26.03.2026

