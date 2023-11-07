Війна букв

Знижують рівень цукру в крові українців 425 мільйонів доларів, якими Штати нам допоможуть. Переважна більшість іншої інформації повертає той рівень назад. Огляд подій тижня в Україні.

Медіа тижня

Навіть у людей, які не страждають на конспірологію, закралася підозра, що статті у The Time і The Economist опубліковані з різницею в один день не просто так.

У публікації Саймона Шустера багато уваги приділили корупції у вищих ешелонах київської влади, а фраза «люди крадуть, наче завтра не буде» на якийсь час стала крилатою. Гасити резонанс від матеріалу, побудованого на інформації від анонімних, але дуже поінформованих джерел, взявся радник голови ОП Михайло Подоляк, який слушно зауважив: «Не забувайте, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. По-друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я кажу... Іноді ці анонімні джерела -– це до певної інформації, але які десь там поруч знаходяться і вони хочуть збільшити свою вагу, а свої бачення видають за аксіоматичні знання». Натомість автор тексту парирував, що його інформатори хотіли говорити анонімно, щоби привернути увагу до проблем, не піддаючи себе ризику. Шустер таким чином пояснив читачам, що бути відвертим на вулиці Банковій небезпечно, але в нього сміливих анонімів ще вистачить на нові статті про Україну. Подоляк уже може готувати варіанти реакції.

А на інтерв’ю генерала Залужного – де він визнав, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, а це грає на руку РФ, – найголосніше і не цілком адекватно відреагував заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква: «Мені надійшов дзвінок одного з керівників кабінетів лідерів, і вони в паніці запитують: "Що повідомляти моєму лідеру? Ви дійсно в глухому куті?" Ми такого ефекту хотіли досягти цією статтею?» Анонімів люблять не тільки американські журналісти, а й вітчизняні чиновники.

Відгукнутися на букви в медіа мусив і Президент. В інтерв’ю NBC News Зеленський поділився оптимізмом – повідомив, що війна, за його спостереженнями, в глухий кут не заходила: «Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по РФ».

Президент людям з погонами вірить, а значить «відбій повітряній тривозі».

Візит тижня

Вже завтра Україна членом Європейського Союзу не стане, і післязавтра це навряд чи станеться, але перспективи на нашому шляху до цивілізованого світу оптимістичні. Такий висновок можна зробити з чергового візиту до Києва президентки Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн підвищила самооцінку українських реформаторів: «Ми ніколи не повинні забувати, що ви воюєте у війні за існування, і у той же час ви глибоко реформуєте вашу країну». Але закликала не розслаблятися: «Я знаю, що ви перебуваєте у процесі завершення невиконаних реформ. Якщо це станеться, я впевнена, Україна зможе реалізувати свою амбіційну мету переходу до наступного етапу процесу вступу».

Крім відзначення українських амбіцій, президентка анонсувала, що наступного тижня буде оголошено новий – 12-й пакет санкцій проти РФ, а до 2027 року Україна отримає 50 мільярдів євро допомоги. Вже 8 листопада фон дер Ляєн опублікує звіт з оцінкою прогресу претендентів на членство в ЄС, який має бути для нас позитивним, а в грудні лідери Унії більш конкретно висловляться про майбутній статус України.

Сусіди тижня

Клопоти з українським зерном в Польщі потроху забуваються, але сусіди вирішили, що без проблем у стосунках жити нудно, а тому треба створити нові проблеми. Посол України в Польщі Василь Зварич назвав маленькою перемогою перенесення блокування руху вантажного транспорту в напрямку українських пунктів пропуску польськими перевізниками з 3-го на 6-те листопада. Дипломат назвав вимоги поляків: відновлення дозволів на міжнародні автомобільні перевезення для українських перевізників, що суперечить правовим нормам і взаємним зобов’язанням з ЄС; преференції при перетині кордону автомобілями на польських реєстраційних номерах.

Маленька перемога виявилася зовсім крихітною, бо вихідні далекобійники якось пропетляли, а в понеділок польські водії кордон таки перекрили – і очевидно, що прикрості недружніми акціями з того боку шлагбауму ще будуть, бо в планах поляків перекриття всіх пунктів пропуску на українському кордоні через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Арт тижня

Бацила образотворчої шизофренії найкраще себе почувала за часів Януковича, а портретами генпрокурора Пшонки а-ля Цезар можна було лякати культурологів і психіатрів. Тепер виявилося, що остаточно хвороба не подолана і її спалахи ще трапляються. Нестримний потяг до «високого» вчепився цього разу колишнього народного депутата, керівника «Укрбуду» в 2010–2016 роках Максима Микитася. Треба мати сильно гіпертрофоване его, щоб тримати в кабінеті свою парсуну в образі давньоримського патриція, але Микитась із цим справився.

Щоправда, можна пояснити наявність такої картини бажанням Максима Вікторовича «закосити під дурака». Минулого року НАБУ запідозрило Микитася у розкраданні коштів на суму понад 400 млн грн, а 25 жовтня 2023 року колишньому нардепу Максиму Микитасю було вручено підозру щодо розкрадання понад 307 млн грн коштів Міноборони, які витратили у 2018 році на будівництві складів для зберігання ракет та боєприпасів. А тепер на допити підозрюваний приходитиме з «живописом», пускаючи слину і белькочучи щось незв’язне. В найсуворішого прокурора не підніметься рука притягнути до відповідальності блаженного в туніці.