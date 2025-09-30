Танго з ескалатором

Планомірне нарощування військової могутності держави (ескалація) і транспортний пристрій, рухома доріжка у вигляді похилих сходів (ескалатор) походять від латинського scala – сходи. Давньогрецькою «сходи» – κλῖμαξ, і від цього слова походить «клімакс». Огляд подій тижня в Україні.

Асамблея тижня

Ювілейна, 80-та, Генеральна Асамблея ООН мала б запам’ятатися помітним дипломатичним успіхом української делегації, яка переконала високе зібрання, що «ще не вмерла» і «згинуть наші воріженьки» цілком відповідають реаліям. Команда на чолі з Зеленським розповідала про унікальні вітчизняні досягнення у військовій справі, про прогрес у просуванні до вступу в ЄС, зміцнення обороноздатності й необхідності посилення тиску на РФ.

Зеленський зустрівся з Трампом – і результати переговорів, на думку української сторони, виявилися кращими, ніж очікували найзапекліші оптимісти. Президент Штатів укотре кардинально поміняв для себе концепцію – і тепер, за спостереженнями Дональда Фредовича, у Кремлі сидить «паперовий тигр», а Україна має можливість повернути всі свої території.

Змінилася риторика і віцепрезидента США. «Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє. Як ми бачили протягом останніх кількох тижнів, РФ відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах за участю Трампа чи інших посадовців США. Ми активно домагалися миру від початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність», – каже тепер Джей Ді Венс.



Щоправда, дисонанс у Трампа вийшов з Рубіо. Бо коли президент заявив, що підтримує збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн НАТО, то держсекретар перед тим казав, що країни НАТО не збиватимуть російські літаки, якщо ті знову порушать простір Альянсу без агресивних дій. Трохи перші люди Штатів не домовилися, але таке буває навіть в Америці.



Натомість у Європі від Трампових метаморфоз не в захваті. Найчіткіше з цього приводу висловився прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск: «Президент Трамп заявив, що Україна може за підтримки Європейського Союзу повернути собі всю свою територію. За цим дивним оптимізмом ховається намір зменшити залучення США та перекласти відповідальність за закінчення війни на Європу».

Поки що робити категоричні висновки зі сказаного американцями (й особливо Трампом) рано, варто дочекатися реальних дій. Бо згодом може виявитися, що найважливішим в контексті президента США на Генасамблеї ООН був його конфлікт з ескалатором, на якому він застряг разом з дружиною, і саботаж телесуфлера під час виступу господаря Білого дому.

«Стіна» тижня

Реакцією на російські провокації з БПЛА і літаками від Балтики до Нідерландів і Норвегії наразі стала лише ініціатива створення «стіни дронів». Одним із перших оголосив про неї речник Єврокомісії Тома Реньє. «Це ("стіна дронів", – авт.) включає захист наших прифронтових країн та України від потенційних атак дронів», – повідомив брюссельський чиновник.

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс анонсував, що проєкт включатиме три складові: повітряну, наземну та морську, й організував відеоконференцію за участю Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини. Україна і Данія до переговорів також долучилися. Під час заходу єврокомісар рішуче заявив: «Росія випробовує ЄС і НАТО. Наша відповідь має бути рішучою, єдиною і негайною. Ми домовилися перейти від дискусій до конкретних дій».

З конкретними діями поки виходить не дуже. Якщо міністр оборони Великої Британії Джон Гілі анонсував, що його країна буде використовувати дрони для створення «безпілотної стіни», яка захищатиме НАТО від агресії РФ, то його німецький колега Борис Пісторіус після туманних роздумів про військові пріоритети заявив: «Захист від дронів необхідний, але не за допомогою "стіни дронів"».

В Україні ідею «стіни» сприйняли без особливого ентузіазму – панівною ідеєю щодо цієї ініціативи є думка, що користь від «стіни» буде, якщо вона знаходитиметься на нашій території.

Щодо термінів втілення в життя європейських намірів, то згаданий Тома Реньє прогнозував, що Старий Світ справиться з цим завданням за рік. Питання, чи є в Європи цей рік, відкрите.

Сусіди тижня

Говорити про неадекватність офіційного Будапешта вже якось і не пасує, бо то загальновідома аксіома. Але цього разу сусіди переплюнули самих себе, і в майбутній історії хвороби Віктора Орбана епізод з дронами обов’язково буде згадано.

В хронологічному порядку події виглядали так: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на військовій нараді доповідає Верховному Головнокомандувачу Володимирові Зеленському про БПЛА на українсько-угорському кордоні та фіксацію їх заходу в повітряний простір України; Сирський припускає, що це угорські дрони, які могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах; Зеленський оприлюднює припущення і доручає перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту; міністерство оборони Угорщини заперечує інформацію про те, що угорські безпілотники залетіли на територію України.

Після цього в процес втручаються відоміші угорці. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляє, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорської одержимості» і «бачить те, чого насправді нема». Йому відповідає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга: «Ми починаємо бачити багато речей, включаючи лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, відкриту і приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакея».

На цьому словесному пінг-понгу можна було б все закінчити – але вигулькує Орбан, і фарс набирає барв. «Припустимо, вони (дрони, – авт.) пролетіли там (в Україні, – авт.) кілька метрів, і що з того?» – зробив явку з повинною угорський прем’єр-міністр, після чого стався приступ вербальної діареї: «Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною країною… Якщо ми, тобто Захід, вирішимо не давати їй жодного форинта, завтра України може не стати».

Сибізі знову довелося ставити діагноз екзальтованому угорцю, і причину нетримання в Орбана шеф вітчизняної дипломатії вказав конкретно – прем’єр сусідньої країни залишається «отруєним російською пропагандою».

Вибори тижня

Щоб співвітчизники не забували, що вони є електоратом, наділені владою громадяни знаходять інформаційні майданчики і нагадують тим, хто владою не обтяжені, про феномен виборів. Президент свої електоральні роздуми розповів в інтерв’ю Fox News. Головне зі сказаного Зеленським про вибори: «Ми готові. Якщо буде перемир’я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією». Враховуючи, що дивитися його буде іноземна аудиторія, Володимир Олександрович зробив реверанс в бік «колективного Заходу»: «Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом з нашими партнерами та за умови гарантій безпеки».

На наших інформаційних теренах для пояснення сучасної ситуації були обрані народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський і Radio NV. Нардеп тлумачив президента і намалював ймовірну перспективу щодо майбутнього походу до урн: «Сигнал для парламенту, який може поступити від президента, – це, напевно, указ про скасування правового режиму воєнного стану. Без цього указу, який має бути затверджений парламентом, і для цього необхідно 226 голосів, жодних виборчих процесів початися в принципі не може. Тому що є ціла низка різних обмежень в різних законах – і про правовий режим воєнного стану, і у виборчому кодексі, і в Конституції, які не дозволяють це зробити. Тому давайте очікувати, які конкретно сигнали мав на увазі Зеленський. Я думаю, що він мав на увазі, коли буде правове підґрунтя для того, щоб всі ці дії вчинити».

З цього масиву інформації можна зробити припущення, що у влади зараз немає чіткого алгоритму дій в питанні «що робити з виборами?». Тому подібних «роздумів на тему» і «думок вголос» буде ще більш ніж достатньо.



