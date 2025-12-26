27 громадян України потрапили до списку «гірших з найгірших» злочинців США.

Їх затримано за шахрайство, торгівлю наркотиками, злочини сексуального характеру й навіть вбивство.

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) Сполучених Штатів внесло 27 громадян України до електронної бази «Гірших з найгірших» (Worst of the Worst) злочинців США. Йдеться про затриманих за різні злочини іноземців протягом останніх 11 місяців. Також до бази за вказаний період потрапило 22 вірмени, 18 росіян, троє азербайджанців та двоє білорусів. Про це повідомляється на сайті Служби імміграційного та митного контролю (ICE). Список злочинців Worst of the Worst був оновлений на сайті відомства в ніч на п'ятницю, 26 грудня.

Загалом у списку представлено 165 країн світу. Основна частина його фігурантів – громадяни країн Латинської Америки. Наприклад, мексиканців у базі – кілька тисяч. Крім того, у списку є громадяни країн – членів Європейської Унії, найбільшу кількість яких (85 осіб) становлять румуни. Також є громадяни Франції, Польщі, Португалії, Іспанії, Німеччини та Греції.

Як випливає з профайлів на сайті МВБ, «Гірші з найгірших» українці в США займалися шахрайством, торгували наркотиками та вчиняли злочини сексуального характеру. Один із них був заарештований за вбивство.

Громадяни Росії потрапили до списку за бандитські напади, сексуальне насильство, продаж наркотиків, крадіжку персональних даних, крадіжку й відмивання грошей, володіння зброєю, хабарництво та незаконне ввезення мігрантів.

У «шапці» до списку Worst of the Worst на сайті американського відомства зазначається: «Міністерство внутрішньої безпеки США виявляє “гірших з найгірших” іноземців-злочинців, заарештованих Імміграційною та митною службою США (ICE). Під керівництвом міністерки Крісті Ноем працьовиті чоловіки та жінки DHS та ICE виконують обіцянку президента Дональда Трампа і проводять масові депортації, починаючи з “гірших із найгірших”, включно з нелегальними мігрантами, яких ви бачите тут».