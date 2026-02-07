США скасували мита для Індії за відмову Нью-Делі від придбання російської нафти.

Однак США можуть повернути митний тариф, якщо Індія відновить закупівлі нафти з Росії.

Сполучені Штати та Індія наблизилися до укладення торговельної угоди. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, у п’ятницю, шостого лютого, Білий дім опублікував тимчасову рамкову угоду, яка передбачає зниження американських тарифів для Індії, переформатування енергетичних зв’язків та поглиблення економічної співпраці.

У спільній заяві уряди двох країн заявили, що рамкова угода підтверджує зобов'язання вести перемовини щодо ширшої двосторонньої торговельної угоди. Остаточний варіант угоди очікується у березні.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що підписав окремий указ, яким скасував мито у розмірі 25 відсотків на експорт з Індії, запровадження якого було обґрунтоване тим, що Нью-Делі закуповує нафту в Росії. Згідно з текстом документа, «Індія зобов'язалася припинити безпосередньо або опосередковано імпортувати нафту з Російської Федерації». Зважаючи на це, вже з сьомого лютого Вашінґтон припиняє стягувати частину мит на експорт товарів з Індії до США.

Однак, йдеться в указі, офіційні особи США стежитимуть за ситуацією та рекомендуватимуть повернути митний тариф, якщо Індія відновить закупівлі нафти з Росії.

Раніше Трамп заявив, що Вашінґтон і Нью-Делі укладуть угоду, в рамках якої Індія почне закуповувати нафту у США і, можливо, у Венесуели.

Нагадаємо, що 25-відсоткове мито щодо Індії Трамп запровадив у серпні 2025 року, оскільки індійський уряд відмовився припинити закуповувати нафту в РФ у той час, як Росія продовжує повномасштабне вторгнення в Україну. «Такі закупівлі нафти фінансують російську військову машину», – наголошував Трамп.

З того часу господар Білого дому неодноразово заявляв, що йому вдалося переконати Індію відмовитися від закупівлі нафти у РФ, але ці заяви не підтверджувалися. На момент публікації матеріалу індійська влада не робила заяв про зміну енергетичної політики, в Росії про це теж не чули. Відомо лише, що індійський міністр торгівлі Піюш Ґоял, виступаючи напередодні в парламенті країни, зазначив, що влада реалізує стратегію, спрямовану на «диверсифікацію джерел енергії».