До Польщі тунелем з Білорусі пробралося понад 180 нелегалів.

Понад 130 з них вже вдалося затримати.

З Білорусі до Польщі через підземний тунель, проритий у районі населеного пункту Нарівка у Підляському воєводстві, пролізли понад 180 нелегальних міґрантів. Про це повідомив телеканал TVN24 з покликом на пресреліз польської Прикордонної служби.

Польським прикордонникам вдалося виявити підкоп у четвер, 11 грудня. Вони за сприяння поціціянтів затримати понад 130 нелегалів. Пошуки інших зайд тривають.

«Тунель довжиною в кілька десятків метрів, прокладений під загородженням і технічною дорогою, мав висоту близько 1,5 метра. Його вхід, прихований у лісі, розташований приблизно за 50 метрів від білоруської сторони кордону, а вихід – приблизно за 10 метрів від загородження з польського боку», – заявив речник Прикордонної служби підполковник Анджей Южв’як (Andrzej Juźwiak).

За його словами, про те, що тунелем за короткий проміжок часу» скористалося понад 180 іноземців, вдалося дізнатися за допомогою електронних систем контролю. Більшість затриманих – громадяни Афганістану та Пакистану, також у країну проникли люди з паспортами Індії, Непалу та Бангладеш.

Польським правоохоронцям вдалося затримати не лише велику частину нелегалів, а й двох водіїв, які, ймовірно, мали перевезти міґрантів до країн Західної Європи. Йдеться про 69-річного громадянина Польщі та 49-річного громадянина Литви. «Проти них тривають подальші слідчі дії», – сказав Южв’як.

За даними польських прикордонників, це вже четвертий тунель під польсько-білоруським кордоном, виявлений цього року співробітниками Підляського підрозділу прикордонної служби. Щороку близько 30 тисяч людей намагаються нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею. Ці цифри залишаються незмінними з 2021 року, незважаючи на зведені метрові сталеві паркани, дрони та тепловізійні камери.