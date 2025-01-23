Пентаґон відрядив півтори тисячі вояків до кордону з Мексикою.

В місії зі захисту південного кордону США задіяні морські піхотинці, гелікоптерні підрозділи та сили розвідки.

Пентаґон у рамках оголошених президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом заходів боротьби з нелегальною міграцією відрядив на кордон з Мексикою додаткові сили. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву виконувача обов’язків міністра оборони США Роберта Сейлссеса (Robert Salesses), опублікованій на сайті Пентаґону.

Додаткові війська включають 500 морських піхотинців, екіпажі армійських гелікоптерів, а також аналітиків розвідки. Вони приєднаються до 2200 військовослужбовців дійсної служби та тисяч бійців Національної гвардії, які перебували на кордоні ще до інавгурації Трампа.

«Міністерство оборони почне посилення на південно-західному кордоні, додатково дислокують там 1,5 тис. військовослужбовців, а також гелікоптери з екіпажами та аналітиків розвідки для підтримки заходів щодо виявлення та моніторингу», – йдеться у заяві Сейлеса. За його словами, так присутність наземних сил на кордоні буде збільшена на 60% з моменту вступу Трампа на посаду.

Пентаґон також надасть авіацію для депортації понад п’яти тисяч нелегальних мігрантів, яких наразі влада США утримує в Ель-Пасо (Техас) і Сан-Дієго (Каліфорнія). Для припинення потоку нелегалів і незаконної торгівлі людьми Пентаґон також допоможе в будівництві тимчасових та постійних фізичних бар'єрів.

Газета The Washington Post з покликом на документ, який є в її розпорядженні, написала, що Трамп має намір відправити на кордон з Мексикою додатково 10 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що 21 січня Трамп підписав в Овальному кабінеті указ про оголошення надзвичайного стану на південному кордоні США. Американський президент доручив військовикам допомагати в налагоджені безпеки кордонів. Він запровадив додаткові заборони на надання притулку та розпорядився вжити заходів щодо обмеження надання громадянства для дітей, народжених на американській землі.