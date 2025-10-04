Президент Польщі скерував військовиків на кордони з Німеччиною та Литвою.

Вони мають посилити Прикордонну службу Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький розпорядився своїм указом скерувати до пропускних пунктів та держкордону з Німеччиною та Литвою військовиків. Про це повідомило Polskie Radio24. Мкають посилити Прикордонну службу Польщі.

Згідно із заявою Бюро національної безпеки РП, частини та підрозділи Збройних сил Польщі будуть використані з п’ятого жовтня 2025 року до четвертого квітня 2026 року «для забезпечення недоторканності державного кордону та громадської безпеки і порядку в межах територіального діапазону прикордонних переходів та в прикордонній зоні на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина та Литовською Республікою».

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про використання солдатів Військової жандармерії для допомоги Прикордонній службі на кордоні з Німеччиною з п’ятого жовтня до тимчасового відновлення прикордонного контролю.



«У зв’язку з можливою загрозою безпеці або громадському порядку внаслідок виникнення серйозних ризиків нелегальної імміграції на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина, солдати Військової жандармерії надаватимуть допомогу Прикордонній службі в період з 5 жовтня 2025 року до дати тимчасового відновлення прикордонного контролю осіб на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина, запровадженого на підставі статті 17 Закону від 12 жовтня 1990 року про охорону державного кордону», – читаємо в урядовому наказі, опублікованому в Monitor Polski.

Нагадаємо, що прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою було запроваджено ще сьомого липня цього року, а потім подовжено до четвертого жовтня. У середу, першого жовтня, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський (Marcin Kierwiński) підписав постанову про пролонґацію тимчасового прикордонного контролю з цими країнами. Як запевняє польська влада, перевіряють лише «підозрілі» машини та автобуси, а також транспортні засоби з великою кількістю пасажирів або тонованим склом.