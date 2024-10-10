Литва споруджує протитанкові загородження на кордоні з Росією.

Зокрема, на прикордонному мості встановлено «зуби дракона».

 

 

Литовські прикордонники споруджують на кордоні з Росією у напрямку Калінінградської області «зони контрмобільності», покликані зупинити важку бронетехніку. Окрім вже звичних протитанкових «їжаків» і «зубів дракона» встановлено також вкопані глибоко в землю сталеві балки. Про це розповів у етері радіо LRT міністр оборони Лаурінас Касчюнас (Laurynas Kasčiūnas).

 

«Встановлено так звані зуби дракона, натягнута концертина (колючий дріт з лезами – ред.). Протягом одного-двох місяців з'являться мобільні сталеві балки. Зараз їх ще перевіряють на полігоні, наскільки вони витримають важку техніку. Я сам брав участь у тестуванні. Ми вже виявили, що балки здатні триматися деякий час. Такий новий, простий, але інноваційний інструмент для уповільнення ворога. Після цього вдарити по ньому вогнем, коли він наблизиться і застрягне в наших укріплення. Ця технологія вже відома. Зараз ми підемо і поговоримо з Мінтрансом, тому що там треба робити свердловини, куди потрібно встромляти ці балки», – сказав міністр журналістам після наради в президента.

 

Прикордонники встановили також «зуби дракона» на об'їзному мості Панемуне-Советськ, розташованому неподалік кордону з Росією. Фортифіковано відразу кілька переправ через Неман.

 

«Зведення укріплень йде за планом. Деякі мости будуть укріплені, інші – підготовлені до підриву, тільки за вказівками розвідки», – заявив Лаурінас Касчюнас. Загородження, за його словами, найбільш ефективні, коли вони встановлені разом з мінами.

 

За даними Міністерства національної оборони Литви, цього року армії виділять вісім мільйонів євро на закупівлю інженерних засобів протимобільності. Завершити роботи з укріплення кордону з Росією та Білоруссю заплановано до першого квітня 2025 року.

 

10.10.2024

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