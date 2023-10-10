США планують об'єднати допомогу для Ізраїлю та Україні.

Відповідно Білий дім сформує спільний запит до Конґресу

 

 

Білий дім розглядає можливість долучення фінансування України до запиту щодо термінової допомоги Ізраїлю. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на інформовані джерела.

 

Як пише видання, «це збільшить ймовірність того, що Конґрес схвалить допомогу Києву, незважаючи на опозицію, яка зростає, з боку республіканців у Палаті представників». «Один із чиновників сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він стримує ультраправих, які твердо виступають проти збільшення допомоги Україні, але рішуче підтримують допомогу Ізраїлю», – йдеться у публікації.

 

Об’єднання двох пакетів допомоги «може спонукати деяких республіканців проголосувати за спільний пакет, оскільки вони не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю», вважають джерела The Washington Post.

 

Газета пише, що «зараз реґіон (Близький Схід – ред.) готується до потужного ізраїльського вторгнення до Ґази». Напередодні газета писала, що в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Ізраїль зможе розпочати наземну операцію в секторі Газа в найближчі 24-48 годин. У зв'язку з цим ізраїльські офіційні особи звернулися до Вашінґтона з кількома конкретними проханнями, передовсім йдеться про поповнення запасів ракет-перехоплювачів «Залізний купол», бомб малого діаметру, різних набоїв для кулеметів та посилення співпраці в царині обміну розвідданими, пов'язаними з потенційною військовою діяльністю на півдні Лівану.

 

Видання попереджає, що поєднання запитів на військову допомогу Україні та Ізраїлю може посилити навантаження на запаси США, оскільки вони підтримують дві країни одночасно. Крім того, прохання Ізраїлю про постачання 155-міліметрових осколково-фугасних снарядів, зокрема, «може викликати роздратування серед прихильників України, оскільки цей боєприпас перебуває в дефіциті і вкрай необхідний Києву».

10.10.2023

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