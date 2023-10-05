589-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:29 Німецький збройний концерн Rheinmetall почав передавати Україні партію автоматизованих розвідувальних систем SurveilSpire. Як повідомили у концерні, замовлення оплатив уряд Німеччини. Система SurvеilSpire призначена для розвідки та боротьби з ворожими дронами. До складу комплексу входить спостережена вежа з камерою денного та нічного бачення, автопілотовані міні-дрони та система управління, транспортні засоби.

12:15 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 127 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 115 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:41 Кабінет Міністрів України призначив ще трьох заступників міністра оборони – Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера і Дмитра Кліменкова. Як повідомив міністр Рустем Умєров, Гаврилюк буде його заступником з питань військово-технічної політики, Гайдер – з питань інституційного розвитку, Кліменков – з питань закупівель.

11:20 Велика Британія з посиланням на розвіддані попередила, що Росія може використовувати морські міни для нападів на цивільні судна в Чорному морі:

«Розсекречена… інформація свідчить про те, що Росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів. Раніше Британія попередила, що російські військові спробували завдати ракетного удару по вантажному судну в Чорному морі. Росія майже напевно хоче уникнути відкритого потоплення цивільних суден, натомість покладаючи на Україну відповідальність за будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі. Оприлюднюючи оцінку цих даних, Велика Британія прагне викрити тактику Росії та запобігти будь-яким подібним інцидентам. Світ спостерігає – і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну у своїх нападах. Ми та наші союзники виступаємо разом проти Путіна та його спроб завдати шкоди Україні й таким чином зашкодити решті світу».

11:15 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Цими днями Росія проводить навчання цивільної оборони на більшій території країни за сценарієм масштабного міжнародного збройного конфлікту. Ці навчання проводяться щорічно з 2012 року і приурочені до Дня цивільної оборони Росії 4 жовтня. Цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально інші чи ширші. Протягом багатьох поколінь СРСР, а потім Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак навіть з огляду на теперішню війну в Україні малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію щодо національної готовності за останні місяці.

11:01 Кабінет Міністрів призначив довічну стипендію 118 професорам та доцентам закладів вищої освіти України, серед них – батькові Президента Зеленському Олександру Семеновичу.

10:50 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до іспанського міста Гранада, де 5 жовтня буде проходити саміт Європейської політичної спільноти, зазначивши:

"Наша спільна мета – забезпечити безпеку і стабільність нашого спільного європейського дому. Ми працюємо разом з партнерами над зміцненням архітектури європейської безпеки, зокрема регіональної. Україна має суттєві пропозиції щодо цього. Ми приділятимемо особливу увагу Чорноморському регіону, а також нашим спільним зусиллям зі зміцнення глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства. Ключовим пріоритетом України, особливо з наближенням зими, є посилення протиповітряної оборони. Ми вже заклали основу для нових угод з партнерами і з нетерпінням чекаємо на їхнє схвалення та імплементацію".

10:40 Влада Німеччини готова передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони з метою захистити імпорт українського збіжжя, повідомила аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела в німецькому уряді. Очікується, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і 12 систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України до Румунії. Gepard маж прибути до України до кінця року, потім – IRIS-T.

10:35 Уряд Німеччини "в найближчому майбутньому" не планує постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які українська сторона просила протягом кількох місяців для ударів по російських цілях у глибокому тилу, повідомляє Bild. Німеччина поки не дала офіційної відмови у постачаннях Taurus Україні, але у непублічних обговореннях дала зрозуміти, що таке рішення "вкрай малоймовірне". В той же час Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення протиповітряної оборони України і, можливо, поставить більше ракет для комплексів Patriot.

На ймовірну причину відмови канцлер ФРН Олаф Шольц натякнув минулого тижня на закритому засіданні комітету із закордонних справ Бундестагу: коли його запитали, чому Берлін не може піти шляхом Великобританії та Франції, які вже постачали Україні далекобійні ракети, він відповів, що ці країни "можуть робити те, що нам не дозволено, тому таке питання перед ними не стоїть". Він міг мати на увазі надання Україні геоданих щодо ракетних цілей, а також можливу присутність німецьких фахівців "на землі" для обслуговування ракет. Представники німецького уряду також висловлювали стурбованість тим, що ракетами Taurus може бути вражений Керченський міст.

10:25 Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Sky TG24 заявив, що проведення виборів в Україні під час дії режиму військового стану стане можливим у разі, якщо Верховна Рада та Кабмін знайдуть відповіді на виклики, пов'язані з ними, зокрема щодо доступу громадян до голосування – як тих, хто перебуває на фронті, так і біженців за кордоном, а також те, що вибори необхідно організувати з посиленими заходами безпеки, "щоб це було безпечно для людей і туди не прилітали ракети, адже, безумовно, Росія ці процеси зриватиме і, можливо, атакуватиме місця, де відбуватимуться вибори":

"Якщо наша держава зможе все це зробити, зможе внести ті чи інші зміни до нашого законодавства, щоб у воєнний час можна було вжити відповідних кроків, – тоді Україна проводитиме вибори".

10:10 Внаслідок нічної атаки безпілотників у Кіровоградській області є влучання в об'єкт інфраструктури, обійшлося без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

139,2% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

52,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

149,7% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

215,6% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

72,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

38,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 США та європейські партнери вивчають, які правові підстави є для використання заморожених $300 мільярдів російських активів для відновлення України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен:

"На мою думку, якщо ти щось зруйнував, то відшкодуй. І якщо росіяни зруйнували, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база. Оскільки більшість цих активів – у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя. Якщо ми дозволимо Росії зробити те, що вона зробила по відношенню до України, дозволимо безкарно продовжувати це, то сигнал, послання, яке посилається по всьому світу іншим потенційним агресорам, полягає в тому, що якщо вони можуть так чинитимуть, то це їм зійде з рук. Це відкриває скриньку Пандори конфліктів".

09:30 Вночі росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда – ТОТ Крим), всього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА, 24 з них (83%) знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської (9 БПЛА) областей.

09:20 Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", в Азовському морі – один носій крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські військові нещодавно перевели кілька кораблів Чорноморського флоту з порту в окупованому Севастополі (Крим) до порту в Новоросійську (Краснодарський край), ймовірно, намагаючись захистити їх від продовження українських ударів по російських об'єктах в окупованому Криму. Супутникові знимки, опубліковані 1 і 3 жовтня, показують, що російські війська перекинули щонайменше 10 кораблів із Севастополя до Новоросійська, зокрема фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен», три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів. На супутникових знимках від 2 жовтня видно, що в Севастополі залишилися чотири російські десантні кораблі та один підводний човен проєкту 877 «Палтус»; патрульний корабель проєкту 22160 вперше видно в порту Феодосії в східному Криму. Припускають, що російські війська, можливо, переміщують флот із Севастополя на бази, розташовані далі в російському тилу. Однак російський аналітичний «Центр аналізу стратегій і технологій» 3 жовтня заявив, що рух кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська є звичайною справою. Російські війська можуть тимчасово перекинути деякі кораблі до Новоросійська після численних ударів по об'єктах у Севастополі та поблизу нього, але, ймовірно, продовжуватимуть використовувати порт Севастополя, який залишається базою Чорноморського флоту. • Українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і вчора незначно просунулися вперед. Українські сили продовжували наземні атаки в напрямку залізничної колії між Кліщіївкою та Андріївкою, й український Генеральний штаб заявив, що українські сили досягли часткового успіху поблизу цих населених пунктів. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, вказують на те, що українські сили незначно просунулися на схід від Новопрокопівки на заході Запорізької області, а український Генеральний штаб також повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до лінії російських окопів на лінії Роботине – Копані. • Осінньо-зимові погодні умови уповільнять, але не зупинять контрнаступальні дії українських військ. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив позавчора, що гарна погода протримається ще шість-вісім тижнів, аж потім може вплинути на українські та російські операції. ISW раніше зазначав, що сезонні сильні дощі і, як наслідок, багнюка восени сповільнять рух техніки з обох сторін, а також що осінні дощі і багнюка зазвичай менш інтенсивні, ніж весняні. Однак затвердіння ґрунту під час зимових морозів, ймовірно, дозволить прискорити темпи бойових дій, і українські офіційні особи висловили намір продовжувати контрнаступальні операції до кінця 2023 року, використовуючи холодні погодні умови. ISW часто оцінював, що наступальні операції триватимуть протягом усього зимового сезону, і спостерігала продовження бойових дій протягом осіннього сезону багнюки 2022 року, зимового сезону 2022–2023 років і весняного сезону багнюки 2023 року. • Імовірно, Кремль активізує використання інструментів цифрового авторитаризму для посилення внутрішніх репресій і посилення контролю над інформаційним простором. Російське опозиційне видання "Важние истории" повідомило, що генеральна прокуратура Росії звернулася до російської соціальної мережі "ВКонтакте" з вимогою почати блокувати пости родичів мобілізованих військовослужбовців, які закликають їхніх близьких повернутися додому. Деякі російські опозиційні ЗМІ висловили припущення, що це очевидне розширення цифрового авторитаризму може дедалі більше ґрунтуватися на обмежувальній китайській моделі. Одне з російських опозиційних джерел, пізніше підтверджене інсайдерським джерелом, стверджувало, що Російський державний соціальний університет розробляє і тестує систему соціального рейтингу росіян на основі китайської моделі, і що передбачувані соціальні оцінки будуть пов'язані з персональними даними, до яких матимуть доступ державні установи та банки. • CNN вчора повідомило, що США передадуть Україні вилучену іранську зброю та боєприпаси. • Російські джерела продовжують спекулювати щодо поточної ролі колишнього командувача повітряно-космічних сил і пов’язаного з "групою Ваґнера" генерала армії Суровікіна після заколоту "Ваґнера", ще більше підкреслюючи його незмінну актуальність у російському інформаційному просторі. • Повідомляється, що Європейський Союз готується до переговорів щодо вступу України в ЄС, які відбудуться в грудні. • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області й досягли обмежених успіхів біля Кремінної. • Російська влада продовжує збирати інформацію про російських громадян для майбутніх циклів призову. • Повідомляється, що віцепрем'єр-міністр Росії з питань будівництва та регіонального розвитку Марат Хуснуллін бере активну участь в російських інфраструктурних проєктах в окупованій Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: