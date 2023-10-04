Палата представників США проголосувала за демісію спікера Кевіна Маккарті.

Це перший такий випадок в парламентській історії Сполучених Штатів.

 

 

Палата представників Конґресу США пізнно ввечері у вівторок, третього жовтня, підтримала резолюцію щодо усунення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера. Про це повідомляє газета The New York Times.

 

Так, за резолюцію, ініційовану однопартійцем спікера, республіканцем Меттом Ґетцом (Matt Gaetz) проголосували 216 конгресменів, 210 виступили проти. За те, щоб відправити Маккарті до демісії виступили всі конґресмени-демократи, а також вісім республіканців, які ініціювали це голосування.

 

«Це стало кульмінацією запеклої боротьби за владу між паном Маккарті та членами ультраправого крила фракції республіканців, які намагалися перешкодити йому обійняти посаду спікера ще в січні і з тих пір мучили його, намагаючись нівелювати його зусилля щодо збереження фінансування уряду та запобігання дефолту з боргів», – написала   The New York Times .

 

До цього подібна процедура в палаті представників мала місце лише один раз – понад сто років тому, 17 березня 1910 року. Тоді голосування ініціювали щодо спікера палати представників Джозефа Кенона (Joseph Kanon), відомого як «Вуйко Джо», у зв'язку з тим, що він відмовився виносити на розгляд низку законопроєктів. Тоді Кенон зумів зберегти посаду, проте його позиції в палаті похитнулися.

 

Тепер Палаті представників належить узгодити кандидатуру нового спікера. Спостерігачі зазначають, що цей процес буде непростим. Доки конґресмени не затвердять спікера, вони не зможуть займатися іншими завданнями. Зокрема можуть бути затримки у роботі над погодженням бюджету, а також над виділенням коштів на допомогу Україні. До вибору нового спікера Палати представників ці обов'язки виконуватиме республіканець Патрік Макгенрі (Patrick McHenry). 

 

04.10.2023

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