585-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

137,6% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

51,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

148,1% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

210,2% артилерійських систем (з них 7,0% за минулий тиждень),

71,6% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

38,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Вночі російські війська Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-РФ, Курськ-РФ). Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА, 16 з них (53%) знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, з них 14 на Одещині і один на Миколаївщині.

Є влучання по складах в Умані, де зберігалося зерно, одна людина постраждала.

На Миколаївщині близько 1:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та поблизу Бахмута. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом. [Російські мілблогери стверджують, що українські сили провели безуспішні наземні атаки поблизу Кліщіївки, Андріївки, Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

• Кремль, схоже, досі не уточнив, які українські території, як він стверджує, анексувала Росія, що навіть через рік після незаконної анексії окупованих територій призвело до постійної плутанини серед російського уряду та окупаційних чиновників. Президент Росії Путін вчора виступив з промовою на честь так званого "Дня возз'єднання Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької та Херсонської областей з Росією", в якій повторив шаблонну риторику про міжнародну легітимність незаконних російських референдумів про анексію, про нібито роль Заходу у розв'язанні війни в Україні та про єдність між Росією та окупованою Україною. Окупаційний губернатор Севастополя Развожаєв на честь свята опублікував у своєму Telegram-каналі карту, на якій весь Крим, а також Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області позначені як російська територія. Окупаційна адміністрація Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російська територія приблизно простягається до нинішньої лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях. Заступник голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєв неоднозначно заявив, що війна в Україні триватиме доти, доки "споконвічні російські території не будуть звільнені". Нечітка заява Медведєва та розбіжності в картах окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль досі не визначився з тим, які саме території, за його твердженням, він анексував або має намір анексувати.

• Російські війська в ніч з 29 на 30 вересня завдали серії ударів з безпілотників, перш за все, по Вінницькій області. Міністерство оборони Румунії заявило, що його радіолокаційні системи зафіксували можливе несанкціоноване вторгнення в повітряний простір Румунії під час серії російських ударів в ніч з 29 на 30 вересня, але заявило, що румунська влада поки що не ідентифікувала жодних об'єктів, які могли потрапити на румунську територію.

• 30 вересня російські мілблогери заявили, що російське військове командування звільнило командира російської 205-ї мотострілецької бригади після нещодавнього обурення мілблогерів командуванням бригади.

• Повідомляється, що організація, яка ймовірно пов’язана з першим заступником глави адміністрації президента Росії Кірієнком, системетизує дані російських інтернет-користувачів, намагаючись поширювати цільову інформацію серед конкретних груп населення в рамках більш широкої спроби контролювати російський інформаційний простір.

• Російські війська вели наступальні дії в районі Куп’янська, Кремінної, Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі кордону Донецько-Запорізької області і незначно просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк.

• Російська влада почала призов громадян на території окупованої України з російськими паспортами.

• Російська влада продовжує примусово вивозити дітей з окупованої України до Росії з метою прилучення українських дітей до російської культури.

09:05 Українці о 9 годині ранку хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць, і висловили вдячність Силам оборони та усім, хто захищає Україну від Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: