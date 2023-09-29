583-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:28 Після шерега рішень про припинення діяльності УПЦ МП антивакцинальні настрої в Україні знизилися, заявив заступник міністра охорони здоров`я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. "Коли ми проводили кампанії з вакцинації і раунди імунізації ще у доковідні часи, ми звернули увагу, що осередки Московського патріархату є майже всі антивакцинально налаштовані. Окрім цього, вони несуть це в інші маси, тобто агресивно налаштовані. У нас зараз відбувається вакцинальна кампанія проти кору і після заборони церкви Московського патріархату ми бачимо, що цей інформаційний вплив суттєво зараз знижений. Люди слухають, цікавляться [вакцинацією], беруть роздаткові матеріали, починають вивчати", – сказав Кузін в інтерв'ю "Укрінформу".

11:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 144 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 110 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Останніми тижнями до сотні бійців, які раніше були пов’язані з приватною військовою компанією "Група Ваґнера", ймовірно, почали передислокуватися в Україну як окремі особи, так і невеликі групи, воюючи на боці різноманітних проросійських підрозділів. • "Ваґнер" вийшов з бойових дій в Україні на початку червня 2023 року, до невдалого заколоту 24 червня 2023 року та подальшої загибелі власника "Ваґнера" Євгенія Прігожина та інших вищих керівників групи в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року. • Точний статус передислокованого персоналу невідомий, але, ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил міністерства оборони Росії та інших приватних військових компаній. Кілька звітів свідчать про концентрацію ветеранів "Ваґнера" навколо Бахмута: їхній досвід, імовірно, буде особливо затребуваним у цьому секторі. Багато хто з них знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, бо минулої зими воював на тій самій місцевості.

10:50 У Курській області ударними безпілотними літальними апаратами знищено електропідстанцію, що забезпечувала енергопостачання важливих російських військових об'єктів, розповіли джерела в Службі безпеки України і надали відповідне відео: "Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут - не просто іноземне слово, а реальність, яка вже стоїть у них на порозі".

10:35 67-ї сесія Генеральної конференція МАГАТЕ схвалила запропоновану Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою резолюцію про негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України, її підтримали 69 країн. Серед іншого, вона закликає РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу.

10:10 Американці впевнені, що зброя, яку Україна отримує для протистояння російській агресії, використовується належним чином, і випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, наголосивши, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні відповідні механізми контролю, це стосується також і гуманітарної та економічної допомоги.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

137,2% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

51,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

147,3% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

208,0% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

71,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

38,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Палата представників Конгресу США схвалила виділення 300 мільйонів доларів на підтримку України. Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США на суму 826 мільярдів доларів, за їхнє ухвалення схвалили поокремо.

09:40 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 14 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Мелітопольському та на Бахмутському напрямку. У добровольчих батальйонах «Шторм Осетія» та «Аланія» заявили, що невідомі джерела продовжують поширювати неправдиву інформацію про український прорив у районі Роботине-Вербове, можливо, посилаючись на заяви маргінального російського мілблогера 22 та 23 вересня про просування українських військ до Вербового. ISW не зміг підтвердити це повідомлення.

• Останніми днями російські війська знизили темпи локальних наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Російські та українські офіційні особи дедалі частіше повідомляють про зменшення російських наземних атак на Куп’янському та Лиманському напрямках, що свідчить про те, що українські наступальні операції відвели російські війська від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та значно погіршили наступальні спроможності Росії на цій лінії. Раніше ISW оцінювало, що російські наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна мали на меті прикріпити українські сили на цій лінії та відвести їх від більш критичних ділянок фронту. Заступник начальника Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович вчора заявив, що минулого тижня російські війська вели оборонні дії та посилювали підрозділи, тоді як українські сили вели наступальні дії та відтіснили сили російських військ з неконкретизованих позицій. У вчорашній ранковій доповіді Генерального штабу України про обстановку повідомлялося про відсутність наземних атак росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках, тоді як у вечірній доповіді – лише про одну атаку росіян на південь від Кремінної поблизу Білогорівки. Російська авіація стала дедалі активнішою на цій лінії, оскільки наземні атаки, очевидно, зменшилися,

• Російська авіація посилює свою активність у Харківській, Луганській та Херсонській областях і, вочевидь, менш активна в районах західної Запорізької області, де українські війська ведуть контрнаступальні операції. Минулого тижня російські війська активізували авіаудари по об’єктах на західному (правому) березі Дніпра в Херсонській області та по тилових українських наземних комунікаціях на Куп’янському напрямку. Вчора речник Східного угруповання військ Збройних сил України капітан Ілля Євлаш заявив, що російські штурмовики Су-35 і вертольоти Ка-52 активізуються на Куп'янському та Лиманському напрямках і що російські війська завдали 21 авіаудар на цих напрямках, насамперед поблизу Сіверська та в Серебрянському лісництві. Російська авіація продовжує наносити удари по тилових частинах України на сході Запорізької області, хоча згадки про те, що російська авіація відбиває українські напади на прифронтових територіях, у російських звітах стали менш регулярними, ніж раніше під час контрнаступу. Російські джерела зазначали, що російська авіація, зокрема вертольоти Ка-52, відіграла значну роль у зриві українських штурмів на початку контрнаступу. Схоже, що українські сили збільшили свою здатність збивати російські гелікоптери Ка-52 у середині серпня 2023 року, а російське командування, можливо, зменшило використання авіації на заході Запорізькій області через побоювання щодо втрат авіації та пілотів. Зменшення використання російської авіації на заході Запорізькій області серйозно не підірвало російську оборону, однак, оскільки російські сили, схоже, збільшили використання ударних безпілотників проти наступаючих українських сил, а у відбитті українських атак продовжують відігравати значну роль російські артилерійські підрозділи. Залишається незрозумілим, що хомуть досягти російські війська посиленням авіаційної активності в Херсонській області та чи зможуть додаткові авіаудари по українських об’єктах на Куп’янському та Лиманському напрямках компенсувати погіршення російської бойової спроможності в цьому районі.

• Російські війська в ніч з 27 на 28 вересня завдали серії ударів з безпілотників по Україні.

• Кілька російських мілблогерів стверджували, що вони самоцензурують більшість своїх репортажів на тлі очевидно ширшої самоцензури в російських репортажах про тактичні реалії на певних ділянках фронту. Деякі особливо критичні російські мілблогери стверджували, що вони публікують лише від п’яти до 15 відсотків інформації, яку вони отримують.

• Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду та виправдання екстремізму, що може сприяти самоцензурі в російському інформаційному просторі.

• Президент Росії Путін вчора заявив про свою підтримку глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова під час зустрічі з ним на тлі триваючих припущень щодо здоров’я Кадирова та негативної реакції громадськості на нещодавню поведінку сина Кадирова.

• Російський інформаційний простір продовжував критикувати вірменське керівництво та нарікати на нібито зниження впливу Росії у Вірменії.

• Високопосадовці НАТО і Заходу у сфері оборони вчора зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити військові потреби України. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню обговорили із Зеленським питання оборонної співпраці та посилення протиповітряної оборони України.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області і не досягли підтверджених успіхів.

• Російські джерела вчора повідомили, що повітряно-космічні сили Росії отримали нову партію винищувачів-невидимок п'ятого покоління Су-57 і винищувачів протиповітряної оборони четвертого покоління Су-35С.

• Вчора радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що українські партизани підпалили російський військовий об'єкт в окупованій Ялті Донецької області (21 км на південний захід від Маріуполя).

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: