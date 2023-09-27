У Тернополі відзначають 250-річчя коронації Почаївської ікони.

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки "Почаївський монастир в історії Греко-Католицької Церкви". Подія відкрила низку заходів із нагоди 250-річчя коронації ікони Почаївської Богородиці. Про це повідомили на сайті УГКЦ.

Під час виставки в музеї усі бажаючі мали змогу оглянути експонати унійної доби монастиря (1712–1831). Захід став початком святкування 250-річчя коронації Почаївської ікони, яке цими днями проводить провінція Найсвятішого Спасителя Василіанського чину святого Йосафата в Україні, Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ, Інститут історії Церкви Українського католицького університету за підтримки Тернопільської обласної військової адміністрації, Тернопільської обласної ради. Вона продовжиться у Зарваниці, де будуть представлені експонати, наявні на Тернопільщині та привезені з різних куточків України.

Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк сказав, що подія коронації Папою Римським Климентом XIV Почаївської ікони 1773 року стала епохальною для нашого народу і Церкви, що "вона стала новим відліком у розумінні того, ким ми є, як народ, які маємо цінності, чим живемо і що для нас важливе. Коронація ікони означала не просто відзнаку, визнання чудотворності (через підтвердження чудес, які відбувалися завдяки молитві перед нею), а насамперед духовну зрілість нашого народу, означала, що Пресвята Богородиця в нашому народі знана, люблена, це було наче Її визнання нашим народом".

Архиєрей також наголосив, що "краєзнавчий музей є не тільки хранителем історичних цінностей, а актуалізує минуле в сьогоденні". З урочистої нагоди єпископ подарував музею пам’ятну медаль, викарбувану з нагоди 250-річчя коронації ікони з гербом Римського Папи Климента й Успенського собору XVIII століття.

Крім того, ця виставка стала преамбулою до Міжнародної наукової конференції "Почаївський феномен: василіанський монастир Успіння Пресвятої Богородиці в історії та культурі України", яка триватиме з 28 по 30 вересня в Марійському духовному центрі "Зарваниця". Її мета — розвінчати міфи доби російської імперії та відкрити достовірні факти історії українського Почаєва, зокрема унійного періоду.

Участь у конференції візьмуть науковці, священнослужителі, монахи, митці з різних куточків України та з-за кордону. У межах заходу заплановані: ️робота пʼяти очних та однієї онлайн секції; ️видання ґрунтовного наукового збірника; ️створення каталогу почаївських видань у колекціях Тернопільської області; ️огляд унікальної виставки почаївських старожитностей із музеїв, архівів, бібліотек і приватних колекцій Дрогобича, Львова, Острога, Рівного, Тернополя, а також парохій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.