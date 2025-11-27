Обрано лауреатів Міжнародної відзнаки імені отця Омеляна Ковча.

Четверо видатних діячів та адвокатів української справи, а також одна організація цьогоріч обрані лауреатами Міжнародної відзнаки імені отця Омеляна Ковча за видатний гуманітарний внесок.
Церемонія вручення Відзнаки блаженного священномученика Омеляна Ковча відбудеться 30 листопада у Львівській національній опері.
ХІ церемонія вручення відзнаки розпочнеться у Дзеркальній залі Львівської національної опери, опісля лауреати та гості відвідають прем’єру балету-феєрії "Мавка", де оживає один із найпоетичніших сюжетів української літератури – "Лісова пісня" Лесі Українки.
“Обираючи лауреатів відзнаки імені Омеляна Ковча, ми відзначали приклади виняткового служіння гуманістичним цінностям у вирі війни”, – каже Іван Васюник, голова Комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча.
Лауреати Відзнаки 2025 року:
Джордж Вайгель – американський публіцист та громадський інтелектуал. Послідовно підтримує Україну у своїх публічних виступах, статтях та аналітичних матеріалах у провідних західних медіа (США).
Патрік Келлі – ініціатор міжнародного проєкту «Дзвін миру» та Посол миру ООН від Німеччини. Активно залучає міжнародні інституції та громадськість до привернення уваги до російської агресії проти України (Німеччина).
Олександра Матвійчук – українська правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру, учениця видатного українця, дисидента, філософа, лауреата Відзнаки Ковча Євгена Сверстюка. Учасниця Ініціативної групи “Першого грудня”.
Наталія Тарабалка – мати загиблого героя Степана Тарабалки, яка перетворила особисту втрату на силу допомагати іншим. Через оздоровчий центр «Тепло крилатої душі» вона дарує підтримку дітям і родинам воїнів, створює простір для психологічного зцілення та пам’яті.
Фундація "Авангард" (Fundacja „Awangarda – polscy medycy na froncie”) – команда польських медиків, яка без вагань вирушає туди, де потрібна найбільша допомога. Фундація забезпечує українських військових і цивільних сучасними медичними засобами, навчає рятувати життя в бойових умовах (Республіка Польща).
Цьогоріч Громадський комітет із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча обрав новий символ, що його втілив у скульптурі видатний львівський митець Володимир Цісарик.
“Статуетка символізує сакральний образ, стилізована постать із піднятими догори руками, простягнутими в жесті молитви. Вертикальна пластика, узагальнені, плавні форми підкреслюють духовну спрямованість і символічний характер фігури, створюючи відчуття внутрішньої зосередженості та піднесення. Такий образ перегукується з постаттю отця Омеляна Ковча – священника, чия молитва, жертовність і служіння людям різних віровизнань стали змістом його життя. Статуетка передає ідею молитви як акту любові, милосердя та духовної сили”, – пояснює творчий задум скульптор.
Отець Омелян Ковч визнаний блаженним священномучеником, а з 2010 року засновано відзнаку його імені, яка щорічно вручається видатним особистостям за значний внесок у справі екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, соціально-харитативної та благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму, героїчні вчинки. Раніше лауреатами відзнаки були Ліна Костенко, Євген Сверстюк, Арон Вайс, спільнота св. Егідія з Рима, Український католицький університет, Марко та Уляна Супруни, Оксана Забужко, Тімоті Снайдер, Аґнєшка Голланд, Олег Сєнцов та ін.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Омелян (Еміліан) Ковч — священномученик УГКЦ, праведник України. Греко-католицький священник, що все своє життя присвятив допомозі ближньому. Будучи капеланом в Українській галицькій армії, завжди перебував із вояками на передовій, щоб підтримати їх морально та й фізично. На парафіях, де він служив, одразу брався за організацію громадського та культурного життя парафіян. Проводив прощі та євхаристійні здвиги (собори) навіть у час радянської окупації.
Був активним у суспільно-політичному житті українців, за що неодноразово зазнавав переслідування польської, радянської і нацистської влади. Під час одного із своїх ув'язнень написав книгу – «Чому наші від нас втікають». Під час нацистської окупації допомагав євреям, врятував більше десятка осіб, зокрема відомого белзького рабина Арона Рокеаха.
Його допитували у тюрмі на Лонцького у Львові, де вимагали визнання вини і відмови від подальшого хрещення євреїв, а також відмови від протестів засудження дій нацистської влади. За свої дії був ув'язнений і відправлений до концтабору Майданек, де й помер та був спалений в крематорії.
27 червня 2001 року у Львові Папа Римський Іван Павло II проголосив його блаженним мучеником разом з іншими мучениками Греко-Католицької Церкви.
Комітет із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча засновано у 2010 році. Його почесним головою був кардинал Любомир Гузар. Головою комітету є державний та громадський діяч Іван Васюник. Діяльність Комітету здійснюється під патронатом Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава Шевчука.
Зусилля Комітету мають на меті сприяти втіленню ідей блаженного священномученика Омеляна Ковча задля міжнаціонального, міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, плекання толерантності і взаєморозуміння в суспільстві, популяризації соціально-корисної та благодійної діяльності.