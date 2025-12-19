Священник зі Львівщини став новим єпископом УГКЦ у Парижі.

У соборі Святого Володимира Великого в Парижі відбувся чин архиєрейського найменування о. Ігоря Ранці, обраного правлячим єпископом Паризької єпархії святого Володимира Великого. Вчора, 18 грудня відбулась літургія з його хіротонією та інтронізацією. Про це повідомило "Живе телебачення".

 


Архиєрейську Божественну Літургію з хіротонією та інтронізацією нового єпископа Ігоря Ранці очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Співсвятителями стали владика Борис Ґудзяк, теперішній архиєпископ і митрополит Філадельфійський, а до цього перший єпарх єпархії Святого Володимира Великого в Парижі, і владика Гліб Лончина, дотеперішній апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира Великого.

 

 

На початку чину зачитали Папську буллу французькою та українською мовами. Далі владика Андрій Хім’як, секретар Синоду єпископів УГКЦ, зачитав декрет Глави УГКЦ про іменування о. Ігоря Ранці єпископом Української греко-католицької церкви та декрет проголошення його єпархіальним єпископом єпархії Святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду.

Опісля новойменований владика Ігор Ранця проголосив визнання віри та склав присяги на вірність Папі Леву XIV і Блаженнішому Святославові та їхнім наступникам, поклавши руку на Євангеліє. Відтак відслужив Велику Вечірню.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Владика-номінант Ігор Ранця народився 8 березня 1978 року в Опільському Шептицького району Львівської області. Після закінчення школи навчався у Львівському університеті імені Івана Франка, де здобув докторський ступінь із географії та викладав. У 2008 році вступив до Львівської вищої духовної семінарії, отримавши в Українському католицькому університеті ступінь магістра богослов’я. Від 2014 до 2025 року продовжував навчання в Католицькому інституті в Парижі, де здобув ліцензіат із богослов’я екуменізму, а цього року закінчив докторантуру.

 

29 березня 2015 року був висвячений у Парижі на священника для Львівської архиєпархії УГКЦ, а згодом переведений до єпархії Святого Володимира Великого в Парижі: з 2016 по 2019 рік був парохом парафії Всіх святих у Венсені; з 2017 по 2019 рік також обіймав посаду парафіяльного вікарія в катедральному соборі в Парижі; з 2019 по 2022 рік був парафіяльним адміністратором собору; з 2019 по 2021 рік очолював єпархіальну комісію з екуменічних і міжрелігійних відносин. З 2019 року був представником єпархії в Душпастирській раді Патріаршої курії Української Греко-Католицької Церкви, а з 21 березня 2022 року — протосинкел єпархії.

 

19.12.2025

