Священник зі Львівщини став новим єпископом УГКЦ у Парижі.

У соборі Святого Володимира Великого в Парижі відбувся чин архиєрейського найменування о. Ігоря Ранці, обраного правлячим єпископом Паризької єпархії святого Володимира Великого. Вчора, 18 грудня відбулась літургія з його хіротонією та інтронізацією. Про це повідомило "Живе телебачення".



Архиєрейську Божественну Літургію з хіротонією та інтронізацією нового єпископа Ігоря Ранці очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Співсвятителями стали владика Борис Ґудзяк, теперішній архиєпископ і митрополит Філадельфійський, а до цього перший єпарх єпархії Святого Володимира Великого в Парижі, і владика Гліб Лончина, дотеперішній апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира Великого.

На початку чину зачитали Папську буллу французькою та українською мовами. Далі владика Андрій Хім’як, секретар Синоду єпископів УГКЦ, зачитав декрет Глави УГКЦ про іменування о. Ігоря Ранці єпископом Української греко-католицької церкви та декрет проголошення його єпархіальним єпископом єпархії Святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду.

Опісля новойменований владика Ігор Ранця проголосив визнання віри та склав присяги на вірність Папі Леву XIV і Блаженнішому Святославові та їхнім наступникам, поклавши руку на Євангеліє. Відтак відслужив Велику Вечірню.